Audace Cerignola-Casertana: ancora un pareggio 0-0 per i gialloblù

Ancora un pareggio a reti bianche per l’Audace Cerignola che non va oltre lo 0-0 contro una Casertana in dieci per mezz’ora. Nonostante un arrembaggio finale non cambia il risultato.

La gara parte con una novità per i gialloblù, schierati con il consueto 3-5-2: la presenza di Gagliano in attacco ad affiancare Salvemini. Gli ospiti rimaneggiano l’attacco con Deli, unica punta sostenuta da Paglino, Carretta, Bakayoko. Dopo una prima fase di studio al quarto d’ora l’Audace Cerignola impegna Zanellati. Minuto 19′ Collodel di controbalzo dal limite, deviato in angolo. Alla mezz’ora ammoniti in sequenza Capomaggio e Gonnelli. Al 33′ Coccia riceve libero a destra un buon pallone ma impatta male di testa non inquadrando la porta. Dai venti metri Deli (36′), fuori dallo specchio. Calcio d’angolo di Ruggiero (37′) dritto in porta. Al 42′ Heinz da destra impegna Saracco con un gran tiro. Sull’angolo ancora Saracco a dire no a Paglino, come sul successivo corner di Carretta (44′) dritto in porta.

Al rientro non cambia il copione per le due squadre. Raffaele chiede di accelerare e inserisce Velasquez e Di Dio. Al 55′ il destro altissimo di Tascone. Minuto 62′ Kontek entra scomposto e viene espulso (doppio giallo), lasciano in 10 gli ospiti. Al 67′ Coccia mette a segno un gran goal ma c’è un precedente fallo su Bacchetti. Tre minuti più tardi buon cross, sempre da sinistra, ma Coccia non riesce a incornare. Minuto 72′ Di Dio non aggancia sulla corsa e reclama una trattenuta in area. Occasionissima per Salvemini all’81’ con Zanellati che para da breve distanza. Si infila Capomaggio (86′) ma il pallone attraversa tutta l’area. Il Cerignola prova in tutti i modi a sbloccare la gara. Allo scadere tiro senza pretese del solito Capomaggio. Ci prova fino alla fine l’Audace, per oltre i cinque minuti di recupero, ma la gara si conclude con un pareggio a reti inviolate.

Audace Cerignola-Casertana 0-0

CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Visentin, Capomaggio, Gonnelli; Coccia (45’ st + 1’ Parigini), Tascone, Paolucci (6’ st Velasquez) (45’ st + 1’ Faggioli sv), Ruggiero (15’ st Sainz-Maza), Russo; Gagliano (6’ st Di Dio); Salvemini. A disp.: Greco, Fares, Tentardini, Romano, Lorusso, lurilli, Ianzano, Carrozza. All. Raffaele.

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Heinz, Kontek, Bacchetti, Fabbri (33’ st Falasca); Collodel, Damian (23’ st Proia); Paglino (33’ st Mancini), Carretta (23’ st Salomaa), Bakayoko; Deli (19’ st Gatti). A disp.: Paretico, Vilardi, Satriano, Matese, Giuliano, Bianchi, Rocca, Capasso. AlI. Iori .

ARBITRO: Calzavara di Varese.

Ammoniti: 29’ Capomaggio, 30’ Gonnelli, 9’ st Kontek, 17’ st Kontek; 45’ st + 4’ Parigini,

Espulsioni: 17’ st Conte (doppia ammonizione)

Angoli: 3-5

Recupero: 2’; 5’.