Audace Cerignola, c’è Lorenzo Paolucci per il centrocampo

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Lorenzo Paolucci. Un altro importante colpo di mercato per l’Audace Cerignola. Paolucci, mezzala, classe 1996, era svincolato e si lega con un biennale al club gialloblù. Nelle ultime due stagioni ha indossato la casacca dell’Ancona in serie C collezionando 54 presenze e 8 reti. Cresciuto nelle giovanili del Pescara, debutta in B giovanissimo nella stagione 2014/2015. Tanta esperienza in serie C per lui con le maglie di Teramo, Taranto, Monopoli e Reggina totalizzando oltre 100 presenze e 9 reti. Nella stagione 2021/22 l’approdo in serie A belga con l’Union Saint Gilloise, sfiorando la vittoria del campionato e arrivando alle spalle del Bruges di De Ketelaere. Il presidente Nicola Grieco rivolge al calciatore il proprio benvenuto, augurando allo stesso un buon lavoro con la maglia gialloblù. Ieri, in quel di San Giovanni Rotondo, la formazione di Giuseppe Raffaele ha sostenuto il secondo test precampionato, superando 2-1 il Termoli (squadra che parteciperà alla serie D): per gli ofantini in rete Cuppone su rigore e proprio il neoarrivato Paolucci. Prossima amichevole in calendario, domenica 4 agosto a Campobasso per sfidare i molisani, matricola del torneo di terza serie.