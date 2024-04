Audace Cerignola, con la Virtus Francavilla una delle ultime chiamate per i playoff

Battute conclusive nel girone C di serie C: in programma la 36^ e terzultima giornata della regular season, con l’Audace Cerignola che domani ospita la Virtus Francavilla. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa sono usciti sconfitti all’ultimo secondo dal “Curcio” di Picerno per 2-1, interrompendo la mini serie di due gare utili. Gli ofantini avrebbero meritato qualcosa in più visto quanto offerto nel secondo tempo, ma è stata fatale una distrazione difensiva sull’ultimo assalto dei lucani. Fallito per la seconda volta il sorpasso alle concorrenti per rimettersi nella griglia playoff, l’obiettivo resta comunque valido in ragione della sola lunghezza di distanza. Tuttavia, la sfida ormai alle porte rappresenta un crocevia fondamentale per tenere vive le speranze di partecipazione agli spareggi promozione. Non dipenderà solo dall’Audace (che in questa circostanza saprà già i risultati di Sorrento e Foggia) il raggiungimento del traguardo, poiché bisogna sperare appunto in qualche passo falso di chi al momento precede, è indubbio però che nei restanti 270′ di torneo l’andatura dovrà essere spedita. I gialloblù hanno vinto solo una delle ultime dodici partite, periodo nel quale si sono verificate vicissitudini di varia natura, fra cui il cambio di allenatore ed una continua situazione di emergenza in riferimento alle indisponibilità. La parola d’ordine sarà conquistare il bottino pieno, per lasciare un senso agli ultimi due impegni stagionali, tenendo sulla corda tutto l’ambiente.

Il tecnico siciliano dovrà fare a meno innanzitutto di Ruggiero, operato ieri al menisco del ginocchio destro, sempre indisponibili anche Capomaggio ed Allegrini. Possibile, secondo le scelte operate recentemente, una rotazione degli uomini fra centrocampo e attacco, dove si sono registrati i rientri di Sainz-Maza e Leonetti. Meno opzioni per la difesa, anche se Ligi è tornato in distinta a Picerno dopo quattro mesi di lontananza dai campi.

La Virtus Francavilla ha totalizzato 33 punti con un bilancio di otto vittorie, nove pareggi e diciotto sconfitte: il diciottesimo posto attuale significherebbe playout, ma l’intenzione è posizionarsi al meglio, magari salendo un gradino, potendo contare poi sul fattore campo nel ritorno. In panchina è stato richiamato da circa due mesi Alberto Villa, in seguito alla parentesi Occhiuzzi: nelle tre più recenti uscite, gli imperiali hanno infilato due successi interni (su Monterosi e Catania) e un ko esterno (a Brindisi). Nel mercato di gennaio gli interventi sono stati sostanziosi: fra i principali arrivi il portiere Branduani; i difensori Dutu e Gasbarro; il centrocampista Laaribi; Neglia e Contini in avanti. Gli imperiali detengono il secondo attacco meno prolifico – miglior marcatore Artistico con 12 centri – e il peggior rendimento esterno del raggruppamento, ciò non toglie che si presenteranno sul Tavoliere determinati e battaglieri per strappare qualcosa di prezioso ai fini della propria graduatoria. Il modulo sarà un 3-5-2, il già citato Artistico potrebbe essere accompagnato in prima linea da Contini.

Nel precedente dello scorso campionato, il 12 marzo 2023, il Cerignola si impose 1-0 con la rete decisiva di Malcore. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Luongo, della sezione di Napoli, alla seconda presenza con le ‘cicogne’ dopo il blitz esterno sul Monterosi all’andata.