Audace Cerignola, D’Andrea ad un passo dal Catania: in attacco cambia tutto

Giorni roventi sul fronte mercato per l’Audace Cerignola: nonostante l’avvio ufficiale della sessione estiva sia collocata fra circa una settimana, numerosa è la carne sul fuoco, soprattutto in ottica cessioni. Con una rapida e serrata trattativa infatti, Filippo D’Andrea sta per trasferirsi al Catania e l’affare sarebbe ad un passo dalla sua conclusione. Proposto all’attaccante romano un triennale, agli ofantini sarà corrisposta una cifra al momento non nota ma che sarà sicuramente di rilievo, in ragione dell’ultima stagione ad altissimo livello del calciatore. L’ex Salernitana infatti è stato il cannoniere dell’Audace con sedici reti (quindici in regular season e uno nei playoff), biglietto da visita che gli varrebbe il saluto alla formazione del Tavoliere dopo due campionati, in cui ha sommato 75 gettoni, 21 gol e 7 assist. Le società sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli, tutto lascia pensare alla concreta possibilità che la trattativa vada a dama. Si va verso un reparto avanzato decisamente rinnovato per le ‘cicogne’, perché alla partenza di D’Andrea si aggiungerà quella di Giancarlo Malcore: l’incontro con l’entourage del bomber si è basato per discutere le condizioni per lasciarlo andare. Il classe 1993 ha ancora un anno di contratto e diverse richieste fra C e D, in ogni caso non verranno fatti sconti sul cartellino della punta pilastro delle ultime cinque stagioni.

Una delle caselle in prima linea potrebbe essere riempita da Luigi Cuppone, di cui recentemente si è tracciato lo stato dei contatti fra Pescara e Cerignola: il ds Di Toro fa sul serio e sta aumentando il pressing sul sodalizio biancazzurro. Il riavvicinamento fra le parti è costante e sempre maggiore, tant’è che i due presidenti Grieco e Sebastiani hanno tenuto un summit in un noto ristorante della città adriatica alla ricerca di una intesa che porti alla firma. Il giocatore gradisce la destinazione e pare sia stato espressamente richiesto da mister Giuseppe Raffaele, dunque alla fine la quadratura si troverà.

Jimmy Allegrini, difensore e capitano dei gialloblù, sarà libero di trovarsi un’altra squadra alla scadenza del contratto a fine mese: non trovato l’accordo sul rinnovo, così il 35enne barese potrebbe accettare le lusinghe della Virtus Francavilla, tornata in serie D dopo aver perso i playout col Monopoli. Stesso destino anche per l’altro avanti Dardan Vuthaj, con l’albanese che piace al neopromosso Team Altamura e terminerà l’avventura dopo soli quattro mesi cerignolani. In questa settimana si conoscerà anche quale sarà il futuro di Galo Capomaggio, conteso fra Catania e Avellino. Come sopra specificato, il filo diretto con gli etnei è ben vivo (oltre ad avere già proposto una prima offerta per il cartellino), ma gli irpini non mollano la presa ed domani la dirigenza biancoverde si relazionerà con l’agente dell’argentino per proporre la loro condizioni e sondare il terreno. L’Audace aspetta e, anche in questo caso, richiederà un prezzo congruo per uno dei migliori elementi della sua vetrina.