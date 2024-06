Audace Cerignola, interesse in attacco per Cuppone del Pescara

In vista dell’apertura imminente della sessione estiva di calciomercato, l’intenzione dell’Audace Cerignola sarà non stravolgere un organico già di buon livello, integrandolo con elementi che possano proseguire la scia di risultati assai positivi del club. Uno dei reparti che probabilmente cambierà maggiormente volto è l’attacco, vista la probabile partenza di Malcore e l’incerta permanenza di Vuthaj, quest’ultimo sotto contratto fino a fine mese. Il nome che ha iniziato a farsi strada per irrobustire il reparto avanzato è quello di Luigi Cuppone, che nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Pescara, collezionando in particolare nel 2023/2024 43 presenze comprese di coppa Italia maggiore, coppa Italia di C e playoff, mettendo a referto tredici centri e sette assist. La punta classe 1997 dunque sa farsi rispettare in area di rigore ma abbina al senso del gol anche la capacità di fornire suggerimenti ai compagni, doti non secondarie e su cui gli ofantini hanno messo gli occhi.

Il calciatore salentino (è nato infatti a Nardò) potrebbe far ritorno nella sua regione e, pur in assenza al momento di una vera e propria trattativa, ci sono stati comunque i primi approcci nei giorni scorsi per verificare la fattibilità dell’operazione. L’interesse del sodalizio gialloblù c’è ed è stato evidenziato: tuttavia, così come accaduto per altre trattative del recente passato, l’affare si può fare se accompagnato da una cifra ragionevole, senza partecipare ad aste al rialzo o con eccessive problematiche. Dal canto proprio, il Pescara attraversa una fase di riflessione con possibili modifiche nell’assetto societario e, quindi, l’Audace vorrebbe eventualmente stringere i tempi onde evitare di trovarsi in rallentamenti nello sviluppo della strategia di mercato. Ad ogni modo, appena possibile sarà previsto un summit fra le dirigenze per mettere sul tavolo le proposte e, nel caso, raggiungere la quadra. Allo stato attuale pare esserci distanza, ma c’è ampio tempo per discuterne ancora

La prima linea delle ‘cicogne’ punterà ancora su Filippo D’Andrea, il quale non dovrebbe muoversi dal Tavoliere: le sedici reti realizzate fra campionato e playoff ne fanno un perno irrinunciabile. Anche perché il Cerignola sarebbe disposto solo ad un “sacrificio” fra i big, lasciando partire Capomaggio, su cui è in atto un testa a testa fra Catania e Avellino. Trattenere l’attaccante romano è più di una opzione, la volontà di puntare sull’ex Salernitana testimoniata dal rinnovo triennale di qualche mese fa. Ancora in standby le situazioni relative ai giocatori in scadenza al 30 giugno (il già citato Vuthaj, ma non solo): il ds Di Toro sta prendendo tutto il tempo possibile per valutare le singole posizioni e decidere il da farsi, a breve comunque sono previste novità in un senso o nell’altro. Confermata l’ipotesi della partenza per il ritiro intorno a metà luglio, anche qui da ultimare gli ultimi dettagli per la scelta della sede che ospiterà la preparazione.