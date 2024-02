Audace Cerignola, l’attaccante arriva comunque: è l’albanese Vuthaj

La finestra invernale del calciomercato si è chiusa lo scorso 1° febbraio, ma è ancora possibile effettuare movimenti, pescando dalla lista degli svincolati. In questo ambito si è mosso l’Audace Cerignola, specie dopo esser rimasto un po’ “scoperto” nel reparto avanzato, in seguito alle partenze di D’Ausilio e Neglia e al mancato arrivo di Asencio. La società gialloblù ha trovato l’accordo con l’attaccante albanese Dardan Vuthaj, il quale ha risolto consensualmente a fine gennaio il contratto con il Crotone, squadra con cui nella prima parte di campionato aveva totalizzato quindici presenze e due reti. Classe 1995, nella stagione 2021/22 ha trascinato il Novara alla promozione in serie C realizzando ben 35 gol e laureandosi ampiamente capocannoniere dell’intera quarta serie. L’anno scorso, Vuthaj si è diviso tra Foggia e ancora Novara, prima dell’approdo in Calabria nella scorsa estate. Si attende solo la firma sul contratto (attesa in giornata), per consegnare a mister Ivan Tisci un nuovo elemento per la prima linea degli ofantini.