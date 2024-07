Audace Cerignola, l’esterno Gabriele Ingrosso è il secondo acquisto

La S.S. Audace Cerignola comunica che la squadra agli ordini dello staff tecnico si radunerà lunedì 15 luglio a partire dalle ore 15 presso lo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola, trasferendosi successivamente allo stadio comunale di Trinitapoli per la prima seduta di lavoro. La nuova location è dettata dai lavori in corso d’opera al “Monterisi”. Le sedute saranno aperte al pubblico a partire dalle ore 17.30 da lunedì 15 a giovedì 18 luglio. Venerdì 19 luglio prenderà il via il ritiro a San Giovanni Rotondo (Fg). Il club gialloblù ha inoltre ufficializzato il secondo acquisto della campagna estiva di trasferimenti: si tratta dell’esterno mancino Gabriele Ingrosso. Classe 2000, per lui si tratta di un ritorno, poiché ha indossato da under la maglia dell’Audace in serie D nella stagione 2018/19, totalizzando 13 presenze. Nello scorso campionato, il giocatore nativo di Lecce si è diviso tra Nardò (serie D) e Virtus Francavilla: con gli imperiali ha collezionato quindici gettoni compresi di playout e due reti.

Fra le altre esperienze calcistiche le annate all’Imolese, Gubbio, ancora Virtus Francavilla, Pordenone: complessivamente può vantare un centinaio di apparizioni fra i professionisti. Si tratta di un cursore che come detto agisce sulla corsia di sinistra, anche a tutta fascia, potendo essere impiegato anche come quinto di centrocampo, elemento duttile e ideale per il tipo di calcio di mister Giuseppe Raffaele. Intanto la Lega Pro ha reso noto che lunedì 15 luglio, alle ore 11, verranno svelati i calendari della serie C 2024/25, con diretta sui canali social della Lega. Il campionato partirà come stabilito dal 25 agosto.