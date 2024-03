Audace Cerignola-Potenza, quasi uno spareggio per inserirsi nella zona playoff

Primo di due appuntamenti interni consecutivi per l’Audace Cerignola che, nella scaletta della 33^ giornata del girone C di serie C, riceverà domani il Potenza. I ragazzi di Giuseppe Raffaele nel precedente turno sono stati sconfitti, non senza ampi rimpianti, 2-1 a Catania nel debutto del tecnico siciliano sulla panchina ofantina. Pur con poco tempo a disposizione per preparare il match e il risultato non certo positivo, alcuni indubbi spunti favorevoli si sono visti, ad iniziare dalla propensione alla lotta e alla grinta impiegate nel match del “Massimino”. Il 3-5-2 subito adottato si è rivelato abito assai consono alle caratteristiche dei calciatori, permettendo uno schieramento più compatto fra le linee e gli inserimenti più continui sia degli esterni che delle mezzali, in supporto alla coppia di attaccanti. Dopo gli etnei, altro incrocio da ex per Raffaele, che in questa settimana ha continuato a lavorare sui principi tattici non mancando di focalizzarsi sull’aspetto motivazionale e mentale. Nove partite senza successo sicuramente sono un periodo lungo, nel quale il Cerignola in alcune occasioni ha sicuramente raccolto meno di quanto seminato: tuttavia quel che è stato è alle spalle e bisogna concentrarsi sul presente. La zona playoff è ancora alla portata, mancano però alcuni punti per chiudere aritmeticamente la pratica salvezza: per questo motivo, in casa Cerignola si guarda solo all’impegno singolo, senza sbilanciarsi oltre. La decisione della società di adottare nuovamente prezzi popolari per assistere alla gara poi, ulteriore dimostrazione di quanto la vicinanza della tifoseria possa essere assai utile per tornare al bottino pieno.

Restano out Ligi, Tentardini e Sainz-Maza, in fase di recupero dai rispettivi infortuni, ai quali si aggiungono Leonetti, Ghisolfi e Bezzon: il tema principale sulla formazione di partenza è incentrato sul possibile rientro in difesa di Luca Martinelli (presente in distinta nella trasferta sicula), assente dai campi ormai da quattro mesi. Nel caso torni dal 1′, l’ex Catanzaro comporrebbe con Visentin e uno fra Gonnelli e Allegrini il pacchetto arretrato, mentre il ruolo di esterno sinistro in mediana andrebbe a Russo con Coccia dall’altro lato. Per il resto conferma per gli altri interpreti.

Il Potenza ha totalizzato gli stessi punti dell’Audace (40) ed ha un bilancio complessivo che conta dieci vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte. L’affermazione nel derby col Picerno è stata una vera boccata d’ossigeno per i lucani, messisi ad un margine più consistente dall’ultima piazza playout occupata dalla Turris. Anche per i rossoblù la stagione non è andata secondo le aspettative, Marco Marchionni dall’inizio del ritorno è diventato il quarto allenatore stagionale, dopo Colombo, Lerda e De Giorgio. Nel mercato invernale gli arrivi principali sono stati quelli del terzino Pace, del centrale Castorani e dell’ala sinistra Riccardi. Armini, Hadziosmanovic e Candellori salteranno la partita per squalifica, ma non cambierà l’assetto consolidato del 3-5-2, con la guida in avanti di Caturano, miglior marcatore con otto centri. Potenza che lontano da casa raccoglie poco (12 punti, un terzo sui 40 totali) e che non dispone di un attacco atomico con i suoi 33 gol realizzati: allo stesso modo del Cerignola però, vorrà cercare di vincere per insidiarsi nella parte sinistra della classifica.

Nell’ultimo precedente al “Monterisi”, relativo allo scorso torneo di C, il 2 aprile 2023 finì 1-1, con rete gialloblù di Samele. Calcio d’inizio alle ore 16.15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Frascaro, della sezione di Firenze e alla seconda presenza con gli ofantini, dopo la trasferta in quel di Castellammare di Stabia.