Audace Cerignola, prolungamento di un altro anno per il mister Giuseppe Raffaele

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica il rinnovo del proprio rapporto di lavoro con mister Giuseppe Raffaele. Il tecnico, alla guida del Cerignola da marzo 2024, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, ha prolungato il proprio contratto, legandosi al club gialloblù fino al 30 giugno 2026. La firma, nella mattinata di ieri, a seguito di un incontro con il presidente Nicola Grieco, il direttore generale Francesco Dibiase, il direttore sportivo Elio Di Toro. “Era importante – spiega il presidente Grieco – dare continuità a quanto di buono fatto in questi mesi da mister Raffaele. Oggi siamo felici di poter annunciare il rinnovo del nostro rapporto, fiduciosi che mister Raffaele possa continuare a fare bene in un’ottica di programmazione e lungimiranza. Confermata la guida tecnica, passeremo alla definizione di quello che dovrà essere l’organico della stagione 2024/25, la terza consecutiva del Cerignola in serie C, la 10^ di mia presidenza. La storia continua!”.