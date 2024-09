Audace Cerignola, si riceve il Giugliano per confermare l’ottimo avvio

Nella quarta giornata del girone C di serie C, domani l’Audace Cerignola ospita il Giugliano nel primo di due impegni casalinghi consecutivi. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa hanno ottenuto un importante punto esterno ad Avellino, proseguendo la serie di prestazioni di livello in questo avvio di stagione, sia dal punto di vista del gioco che della mentalità. I gialloblù con sette punti in tre gare comandano la classifica in compagnia di altre tre compagini e guardano al doppio appuntamento sul campo amico con fiducia, avendo l’ambizione di rimpinguare il proprio totalizzatore. Di fronte un avversario incontrato in rapida successione per due volte nel finale della scorsa annata (nell’ultima di regular season e nel primo turno playoff del raggruppamento), con due freschi ex passati nell’organico delle ‘cicogne’, ossia Salvemini e Di Dio. Sarà una sfida indisiosa e da affrontare con la massima concentrazione, come ha sostenuto il tecnico degli ofantini in conferenza stampa: in casa Audace si guarda ad un match per volta, con l’obiettivo primario di consolidare meccanismi e schemi, già a buon punto dopo 270′ di torneo. La difesa ad esempio non subisce reti da due incontri e la produzione offensiva resta elevata, seppur in Irpinia non c’è stato il sigillo realizzativo. Compattezza, determinazione e costante equilibrio le basi fondanti di un Cerignola che vuole mantenere alto il suo andamento.

Sul capitolo formazione, Martinelli sarà fuori causa ma potrebbe rientrare Ligi a comporre il terzetto in retroguardia assieme a Gonnelli e Visentin: in caso contrario è in preallarme Velasquez. Non è da escludere anche il ritorno dal 1′ di Coccia, che ha smaltito la contusione rimediata contro il Messina. Per il resto effettivi confermati, con alcuni giocatori (Sainz-Maza su tutti) prime scelte a partita in corso.

Reduce da un ottimo rendimento nella scorsa edizione della terza serie, il Giugliano si propone di confermare tali sensazioni: la partenza è stata positiva anche per i campani, imbattuti e con 5 punti totalizzati (una vittoria e due pareggi). Confermato mister Valerio Bertotto in panchina, come ds è stato ingaggiato il barese Domenico Fracchiolla. Sul mercato, i ‘tigrotti’ hanno cambiato sostanzialmente la rosa, fra gli arrivi principali si segnalano: il portiere Barosi – altro ex del confronto -, il difensore Minelli, il mediano Celeghin, l’ala D’Agostino e le punte De Paoli e Njambè. Spazio a nuovi e diversi giovani interessanti, oltre al classe 2004 Ciuferri, già messosi in luce nel campionato precedente. Due i gol messi a segno, solo uno al passivo sono dati statistici che evidenziano quanto il Giugliano sia un undici ostico e con principi tattici saldi, disposto comunque in un 4-3-3 che beneficia della velocità sulle corsie in ripartenza.

Nell’ultimo precedente in regular season a Cerignola, il 27 aprile 2024, vittoria 3-0 dell’Audace con le firme di D’Andrea (doppietta) e Capomaggio su rigore. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Gianquinto, della sezione di Parma.