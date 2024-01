Audace Cerignola: Sosa trasferito al Monopoli, Asencio il possibile sostituto in avanti

Si intensificano i movimenti di mercato da parte dell’Audace Cerignola, per il momento principalmente in uscita. La società gialloblù ha comunicato la cessione, in prestito con obbligo di riscatto, dell’attaccante Franco Tomas Sosa al Monopoli. L’argentino classe 1995, in possesso anche della nazionalità italiana, ha collezionato 21 presenze in questo campionato di serie C (per la quasi totalità da subentrato, ben 18), condite da un assist. Definito anche il trasferimento in prestito secco al Messina del 21enne esterno offensivo Sabino Signorile, quest’anno non facente parte del gruppo della prima squadra, mentre nella passata stagione ha totalizzato due presenze in C.

La casella nel reparto offensivo lasciata libera da Sosa dovrebbe essere occupata dallo spagnolo Raul Asencio, attualmente in forza al Potenza. Per l’ex Cittadella sarebbe un ritorno di fiamma, visto che è stato un obiettivo nella finestra estiva: classe 1998, finora sedici presenze e un assist con i rossoblù lucani. In stato avanzato la trattativa che porterebbe in maglia ofantina il trequartista del Monterosi, Tommaso Fantacci: il calciatore toscano scuola Empoli (classe 1997) ha messo insieme 18 gettoni e due assist con la formazione laziale. In mediana invece, il ds Elio Di Toro segue Andrea Cittadino del Latina: l’ex Foggia, Bisceglie e Gubbio fra le altre, rappresenterebbe un innesto di esperienza nella zona nevralgica.