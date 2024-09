Audace Cerignola superato 0-1 in casa dal Potenza

Il Cerignola cede il passo al Potenza (0-1) in una serata in cui, probabilmente, è mancata la concretezza e un pizzico di fortuna. Al Monterisi arriva un Potenza in forma, che ben ha impressionato in questo avvio di stagione. Il Cerignola si ridisegna con un inedito Ruggiero in attacco a fianco di Salvemini.

Parte meglio il Potenza provando a prendere in mano le redini del gioco, almeno per i primissimi minuti. La prima opportunità è però per Coccia (5′), che non trova l’impatto di testa con il pallone dopo la punizione di Paolucci. Appena un minuto più tardi spreca Russo un bell’inserimento nell’area piccola. Minuto 7 è ancora Coccia a provarci di testa. E’ un Cerignola che dopo i primi minuti è padrone del gioco. Punizione potente di Salvemini (17′) poco precisa. Nuovo tiro piazzato dopo appena due giri d’orologio, ma nulla di fatto. Minuto 21′ Tascone di controbalzo e tocco di mano in area di Castorani: l’arbitro concede il rigore ai gialloblù. Va Salvemini (23′) dal dischetto ma Cucchietti dice di no al centravanti di casa. Minuto 26 è Vilardi ad impegnare il portiere del Cerignola. Ancora Potenza con Vilardi al 34′: tiro parato. Cross da sinistra di Burgio che diventa un tiro (41′) e centra la traversa. Distrazione al 44′ del Cerignola: passaggio di Saracco al difensore intercettato, prima Caturano e poi Felipe hanno la possibilità di far male al Cerignola. Salva tutto Capomaggio. Qualche secondo più tardi Salvemini non riesce a concretizzare dopo essere arrivato a tu per tu con il portiere.

Nella ripresa il Potenza mette in campo forze nuove. Buon inserimento e fendente di Russo al 55′ che si spegne al lato. Un’ora di gioco e su calcio piazzato Coccia la manca di un soffio prima che la palla attraversi tutta l’area. Minuto 62′ entra in area il solito Russo che impegna Cucchietti con un buon tiro-cross. Caturano (66′) – in fuorigioco – si invola dopo un fallo non fischiato su Tascone, supera Saracco ma Capomaggio riesce ad evitare il peggio. Al 71′ gran conclusione di Castorani. Minuto 73, retro passaggio debole di Di Dio, Caturano è lesto e infila in rete: 0-1 per i lucani. Cinque minuti più tardi spreca l’occasione del raddoppio la squadra ospite. Si fa male l’autore del goal del Potenza: a dieci minuti dalla fine spazio a Rossetti. A due minuti dal termine Capomaggio da calcio d’angolo prende il tempo a tutti ma non inquadra lo specchio della porta. Allo scadere Salvemini riceve bene fuori area, calcia ma è respinto. Si gioca per quasi dieci minuti oltre il novantesimo ma non succede molto di più: Parigini prova a trascinare i gialloblù ma il pareggio non arriva. Matura così la sconfitta: vince il Potenza per 0-1.

Audace Cerignola-Potenza 0-1

CERIGNOLA (3-5-1-1): Saracco 6; Visentin 5.5, Capomaggio 7, Gonnelli 6; Coccia 6.5 (15’ st Di Dio 4), Tascone 6 (23’ st Gagliano 5.5), Bianchini 5.5, Paolucci 5.5 (41’ st Faggioli 4.5), Russo 6 (41’ st Parigini 6.5); Ruggiero 6 (15’ st Sainz-Maza 5.5); Salvemini 6. A disp.: Greco, Fares, Velasquez, Tentardini, Romano, Lorusso, lurilli, Martinelli, Ianzano, Carrozza. All. Raffaele 5.5.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti 6.5; Novella 6, Sciacca 6 (1’ st Riggio 6), Verrengia 6, Burgio 6.5; Erradi 6 (1’ st Ghisolfi 6), Felippe 6, Castorani 6; Rasafio 6 (16’ st Schimmenti 5.5), Caturano 8 (37’ st Rossetti 5.5), Velardi 6 (27’ st Firenze 6). A disp.: Alastra, Galiano, Galletta, Ferro, Selleri, Rillo, Landi. All. De Giorgio 8.

ARBITRO: Burlando di Genova.

NOTE: Serata mite, terreno in ottime condizioni. 2200 spettatori.

Ammoniti: 10’ Sciacca, 19’ Castorani, 30’ Burgio, 45’ st + 5’ Gonnelli, 45’ st + 8 Parigini, Cucchietti

Reti: 28’ st Caturano (al 23’ rigore parato a Salvemini)

Angoli: 8-1

Recupero: 2’, 6’.

