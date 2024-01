Audace Cerignola, ufficiale il rinnovo fino al 2025 per Giuseppe Coccia

«Prosegue l’attività di consolidamento del proprio patrimonio calcistico in casa Audace Cerignola. Un percorso avviato in questi mesi dal presidente Nicola Grieco di concerto con il direttore generale Francesco Dibiase e il direttore sportivo Elio Di Toro. Ai rinnovi comunicati nei passati mesi si aggiunge quello del centrocampista Giuseppe Coccia che prolunga il suo rapporto con l’Audace Cerignola sino al 2025». Così si legge in una nota stampa del club gialloblù, pubblicata sui canali social. Arrivato sul Tavoliere nell’estate del 2022 dal Potenza, il calciatore classe 1993 ha finora totalizzato 44 presenze e due reti in maglia ofantina, legandosi alla società per un’altra stagione agonistica, dato che il suo contratto sarebbe scaduto fra circa cinque mesi e mezzo.