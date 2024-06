“Avrò cura di te-Cerignola per il dopo di noi”, entra nel vivo il percorso di partecipazione

Il percorso di partecipazione “Avrò cura di te”-Cerignola per il dopo di noi entra nel vivo: dopo l’ultimo incontro del 14 maggio, un nuovo appuntamento è previsto per il 6 giugno, alle ore 17, nella Sala Conferenze di Palazzo di Città. L’obiettivo è articolare risposte e progetti concreti ai bisogni emersi, dal supporto psicologico alla vera sfida dell’inserimento socio-lavorativo in contesti che coniughino imprenditoria e ricadute socialmente positive sulla comunità. “Siamo pronti ad entrare nel vivo del percorso e a scrivere insieme le risposte alle tante domande che cittadini, associazioni e stakeholders ci hanno posto e si sono posti: come può rispondere la nostra comunità? Cosa possono fare le istituzioni? Aspetto chiunque sia interessato tra enti del terzo settore, cittadini, scuole, enti di formazione e imprenditori a partecipare e rispondere insieme, concretamente, a queste domande”, ha commentato la Vicesindaca e assessora al Welfare Maria Dibisceglia.