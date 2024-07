Avvocato evasore totale nasconde al fisco ricavi per oltre 190mila euro

Ammontano ad oltre 190 mila euro i ricavi occultati al fisco da un avvocato di Foggia constatati a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Cerignola. Il professionista, evasore totale dal 2019 al 2024, è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate per non aver mai presentato le dichiarazioni dei redditi. I finanzieri, all’esito di specifiche analisi di rischio ed attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, hanno individuato il professionista esercente l’attività degli studi legali. Il contribuente è stato selezionato a seguito della constatazione, da parte delle fiamme gialle, di alcuni elementi di anomalia e dall’assenza delle dichiarazioni fiscali. A seguito degli approfondimenti condotti dai finanzieri, anche attraverso l’incrocio dei dati acquisiti con le indagini bancarie e quelli risultanti nei documenti extracontabili acquisiti in sede ispettiva, emergeva l’omessa dichiarazione di compensi per oltre 190 mila euro che erano stati incassati a fronte di prestazioni legali senza l’emissione di alcuna fattura. L’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce più deboli.