Beach Soccer Tour a Cerignola, presentato il programma degli eventi

È stato presentato oggi il ricco programma di eventi che accompagneranno i cerignolani durante l’intera tappa dell’”International Beach Soccer Tour” di Cerignola, durante una conferenza stampa tenutasi presso l’area Hospitality dello Stadio “D. Monterisi”. All’appuntamento hanno partecipato il sindaco Bonito, il consigliere comunale delegato all’organizzazione dell’evento, Matteo Conversano, il presidente della Lega Internazionale Italian Beach Soccer ed ex campione d’Italia con la Roma, Maurizio Iorio, e il direttore sportivo dell’Audace Cerignola, main partner dell’evento, Elio Di Toro.

Si parte domani, 12 luglio, con attività ricreative dedicate ai più piccoli nella cornice di Piazza Duomo. L’appuntamento per bambini e famiglie è fissato a partire dalle 9:30. Nel pomeriggio spazio ai giovani talenti della città, con la possibilità di vincere il torneo amatoriale di beach soccer “Realizza un Sogno”: a partire dalle 17:30 Maurizio Iorio e il suo staff osserveranno le sfide tra i giovani più promettenti del calcio nostrano, regalando ai due vincitori l’opportunità di scendere in campo durante le fasi del torneo del 13 e 14 luglio. Saranno poi AKA7even e Maninni ad animare la serata, tra musica ed attenzione alla valorizzazione del territorio e dell’ambiente, con un concerto al termine della lunga biciclettata “Save The Planet”, realizzata in stretta sinergia con il vivace tessuto del terzo settore di Cerignola. L’iniziativa avrà inizio alle 20:30.

Il tour entrerà nel vivo il 13 Luglio, con la prima sfida delle 17:30 tra Argentina e Croazia. Alle 18:30 tocca alla nazionale italiana, con Maurizio Iorio, Angelo Di Livio, David Di Michele e Federico Marchetti, contro la nazionale dell’Honduras. Il 14 Luglio le finali: alle 17:30 prevista la finale per il terzo e quarto posto; 18:30 finalissima per contendersi il primo trofeo per beach soccer tour della città ofantina.

“L’organizzazione e la realizzazione dell’evento sono il frutto di un lavoro di squadra tra diversi assessorati comunali ed i relativi uffici, che ringrazio per l’efficace collaborazione. Altrettanto doveroso è il ringraziamento alle associazioni amatoriali che hanno aderito entusiasticamente alla proposta di arricchire l’evento con tante di quelle attività collaterali tali da trasformare piazza Duomo nell’epicentro di una festa lunga tre giorni. A Cerignola amiamo lo sport e lo dimostreremo ancora una volta”, il commento di Matteo Conversano. “In 25 anni che organizzo questo tipo di eventi, praticamente in tutto il mondo, non ho mai incontrato un’Amministrazione comunale così tanto animata dalla volontà di fare e di fare bene tutto ciò che serve per dare valore alle qualità positive della città. Sarà l’unico torneo di beach soccer della European Golden League organizzato in provincia di Foggia e sarà diffuso interamente su Sky Sport, con oltre 20 ore di trasmissione. Ciò vuol dire anche avere 20 cartoline da un minuto l’una per far conoscere Cerignola. Sul piano sportivo, l’organizzazione del torneo amatoriale “Realizza un sogno” arricchirà il programma dell’evento e offrirà a due ragazzi tra quelli che lo giocheranno di essere inseriti nella squadra dell’Italia”, ha sottolineato Maurizio Iorio, presidente della Lega Italian Beach Soccer.

“L’Audace Cerignola è una realtà sportiva ormai consolidata che ambisce a guadagnare il proscenio nazionale – ha esordito Elio Di Toro, direttore sportivo dell’Audace Cerignola -. Con questo spirito la società ha deciso di realizzare questa partnership sportiva, in uno con la promozione della pratica calcistica. Speriamo sia l’inizio di una duratura e proficua collaborazione”. “Abbiamo scelto lo scenario assai singolare di piazza Duomo per connettere la promozione della pratica sportiva al marketing territoriale, massimizzando gli effetti sociali e mediatici di un evento internazionale. La diffusione degli incontri di calcio su Sky Sport e sui canali satellitari della European Golden League offrirà alla nostra città l’opportunità di mettersi in mostra, di far conoscere gli attrattori culturali e turistici che meritano attenzione per il loro pregio e la loro unicità. E lo faremo promuovendo la pratica sportiva, che ritengo essere un formidabile veicolo di inclusione sociale, educazione al rispetto delle regole, condivisione degli obiettivi comuni”, ha concluso il sindaco Bonito.

