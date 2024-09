“Bimbi allo stadio”, l’iniziativa di Audace Cerignola e Amministrazione comunale

«La S.S. Audace Cerignola e l’Amministrazione Comunale sono liete di invitarVi allo stadio “Domenico Monterisi” per assistere gratuitamente alla gara di campionato Audace Cerignola-Potenza. L’accesso sarà destinato agli studenti di tutte le classi delle scuole elementari e medie, solo se accompagnati dai propri docenti. Un settore sarà a Voi riservato. Vi aspettiamo per tifare insieme per la nostra squadra del cuore». Così in una nota stampa congiunta, del presidente Nicola Grieco e del sindaco di Cerignola Francesco Bonito, in cui si annuncia l’iniziativa. Molto probabilmente, sarà occupata dai giovani studenti la Curva Nord, destinata ai tifosi ospiti che però non potranno assistere all’incontro, per via dell’ordinanza di divieto della vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Potenza.