Bonus libri di testo scolastici, via alla consegna della documentazione per ricevere il contributo

Si informano i genitori degli alunni che hanno inoltrato la domanda di rimborso dei libri di testo per l’a.s. 2024/2025, che dal 23/09/2024 al 30/10/2024, sarà possibile consegnare presso il Palazzo di Città, la seguente documentazione:

la ricevuta dell’istanza presentata; la documentazione fiscale attestante l’acquisto dei suddetti libri; la fotocopia del documento attestante il codice Iban intestato al richiedente sul quale effettuare l’accredito del bonus (qualora si indicasse la modalità per cassa i tempi per l’erogazione del beneficio saranno più lunghi).

La domanda e la relativa documentazione potranno essere consegnate, recandosi personalmente, nei seguenti giorni e ai seguenti orari:

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 E IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00

Si avvisa che, in attuazione della normativa vigente, verranno effettuati controlli attraverso la Guardia di Finanza e gli enti previdenziali, dando atto che qualora vi sia discordanza fra quanto dichiarato e quanto rilevato, verrà revocato ogni beneficio assegnato. Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare il Dott. Antonio Forina-Ufficio Pubblica Istruzione tramite mail: a.forina@comune.cerignola.fg.it o tramite il numero di telefono tel. 0885-410314. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei diritti degli interessati, in merito al presente procedimento.