Brutta sconfitta per il Cerignola: al Monterisi passa il Monopoli 1-3

Nulla da fare per l’Audace Cerignola contro un Monopoli che arriva al Monterisi determinato e riesce a superare in rimonta per 1-3 i padroni di casa, che avevano anche ben avviato il match con il vantaggio di Vuthaj dopo meno di mezz’ora; Tommasini prima e Borello poi, rimettono in piedi la partita. L’ex di turno, Sosa, al 94′ scrive la parola fine sulla gara con la terza marcatura per gli ospiti.

Entrambe le formazioni arrivavano a questa gara con l’obiettivo dei tre punti. Il Cerignola, per curare la pareggiate, con la doppia punta Malcore e Vuthaj, confermando l’innesto di Bianchini in mezzo al campo; il Monopoli di Anaclerio con l’innesto di Arioli sulla fascia destra.

Dopo una prima fase di studio, al quarto d’ora si inserisce bene Vuthaj, servito sulla corsa, e conclude di poco a lato. Risponde Grandolfo al 17′ con un tiro nello specchio che impegna il portiere gialloblù. Col mancino tirocross di Ruggiero dal fondo al 21′ raccolto da Gelmi. Incrocia Grandolfo al 25′ sorprendendo un po’ tutti: il tiro è largo. Minuto 27′ l’Audace in proiezione offensiva, Malcore appoggia fuori, Tascone tira, il portiere non trattiene e Vuthaj ne approfitta segnato il momentaneo vantaggio (1-0). Risponde il Monopoli con un assolo di Barlocco che conclude debolmente al 32′. Passa un minuto ed è Cristian Tommasini (’33) a confezionare un gran destro dalla trequarti su cui Krapikas non può nulla: 1-1. Allo scadere è Malcore a tentare una girata in area che si spegne a lato.

Si riparte con due innesti per il Monopoli, ANgileri e De Rispio, e Gonnelli al posto dell’infortunato Allegrini. Al 53′ Malcore dalla trequarti impegna Gelmi che è costretto a rifugiarsi in angolo. Cambio di fronte e Borello (54′) riceve palla in area, finta su Visentin e conclude a rete per il sorpasso (1-2). A seguire è Malcore ad andare a rete ma l’arbitro vede un fallo sul portiere del numero 9 e nega la gioia della rete. Tisci manda dentro D’Andrea e Ghisolfi; proprio quest’ultimo serve Malcore sulla corsa che calcia di poco a lato. Alla mezz’ora del secondo tempo doppia parata di Krapikas che tiene a galla il Cerignola. I padroni di casa pressano costantemente in area alla ricerca della rete. Minuto 94 è Franco Sosa ad approfittare di un rinvio basso di Krapikas, recupera il Monopoli, palla all’argentino che mette dentro la terza rete dei baresi: 1-3.

L’Audace Cerignola deve arrendersi ad un Monopoli cinico che capitalizza le occasioni ricevute recuperando il temporaneo vantaggio dei padroni di casa. Venerdì prossimo trasferta siciliana per incontrare il Catania.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Audace Cerignola-Monopoli 1-3

CERIGNOLA (4–3-1-2): Krapikas; Coccia (35’ st Russo), Visentin, Allegrini (1’ st Gonnelli), Tentardini; Bianchini (19’ st D’Andrea), Bianco (35’ st Leonetti), Tascone (19’ st Ghisolfi); Ruggiero; Vuthaj, Malcore. A disp.: Fares, Barosi, Bezzo, Carnevale. All. Tisci.

MONOPOLI (3-4-1-2): Gelmi; Fornasier, Bizzotto, Ferrini; Arioli (1’ Șt Angileri), Ardizzone, Iaccarino (1’ Șt De Risio), Barlocco; Borello (41’ Șt Bulevardi); Tommasini, Grandolfo (41’ Șt Sosa). A disp.: Dalmasso, La Vardera, Simone, Cubretovic, Vitale. All. Anaclerio.

ARBITRO: Scatena di Avezzano

Reti: 27’ Vuthaj, 33’ Tommasini, 9’ st Borello, 45’ st + 4’ Sosa

Ammoniti: 45’ + 2’ Ferrini, 34’ st Malcore, 45’ st + 5’ Visentin

Angoli: 7-6

Recupero: 2’; 7’