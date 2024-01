Brutto stop per la Mandwinery Pallavolo Cerignola a Villaricca

Inciampa in una sconfitta per 3-0 la Mandwinery Pallavolo Cerignola nell’ultima gara del mese, nonché ultima gara del girone di andata, contro una ben più motivata e decisa Ancis Villaricca abile nel fare bottino pieno sul campo amico della Palestra ‘Rodari’. Altomonte e Co. non riescono a dare seguito alla bella vittoria di settimana scorsa contro Pozzuoli e, soprattutto, non riescono ad invertire il trend che vede le Fucsia poco incisive nelle gare in trasferta. Una battuta d’arresto inaspettata per le Pantere, che dovevano e potevano fare di più nella sfida di sabato, seppur con qualche elemento ancora da recuperare al 100%. Adesso giunge a pennello la sosta di campionato, dovuta alla Coppa Italia, per far sì che si possa lavorare alacremente su tutto ciò che si deve migliorare in casa cerignolana e per recuperare al meglio la condizione fisica. Il ritorno in campo è fissato per l’11 febbraio, in trasferta, contro la ostica compagine della FAAM Matese, in terra casertana.