“Buon compleanno Peppino!”: testimonianza, memoria, attualità l’11 agosto a Cerignola

Torna per la terza edizione l’iniziativa di Casa di Vittorio “Buon compleanno Peppino!” per festeggiare i 132 anni dalla nascita di Giuseppe Di Vittorio. Domenica 11 agosto a Cerignola presso gli spazi di Palazzo Fornari, in prossimità del Piano delle Fosse, a partire dalle ore 17.30 è prevista la proiezione dei documentari “Lo volevano bene pure le pietre” di Chiara Cremaschi e “Tracce di Rocco” di Marina Resta. Il primo, realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Puglia, è dedicato al fondatore della Cgil Giuseppe Di Vittorio e racconta cosa accadde a Cerignola il giorno in cui si seppe della sua morte il 3 novembre del 1957. Il secondo, invece, è incentrato sulla figura di Rocco Scotellaro, poeta, scrittore e meridionalista dei primi anni della Repubblica. Al termine delle proiezioni, l’evento è arricchito dal dibattito con le registe e, a partire dalle ore 20.30, è prevista della musica live. L’iniziativa è patrocinata dalla Città di Cerignola, dal Consiglio regionale della Puglia, dalla Fondazione Di Vittorio e dalla Cgil Puglia, ed è realizzata in collaborazione con: Osservatorio Placido Rizzotto, Flai Cgil, FLC Cgil, Giovani Democratici Cerignola, Coop sociale Pietra di Scarto, Coop sociale Un sorriso per tutti e Centro Sociale Evangelico.