Caccia ai tre punti per il Cerignola, contro il Monterosi ultimo in classifica

É il confronto interno col Monterosi a chiudere per l’Audace Cerignola (nel 27° turno del girone C di serie C) il trittico di impegni in una settimana. Giovedì sera, per i ragazzi di Ivan Tisci è arrivato il prestigioso pareggio in casa del Benevento, che poteva diventare reale se solo la traversa non avesse vanificato la pregevole acrobazia di Vuthaj nel finale di gara. L’aspetto principale portato con sé dalla trasferta campana è l’aver dominato nel secondo tempo, attraverso una nuova prestazione di grinta, carattere e soprattutto gioco, evidenziando le qualità di cui dispongono i gialloblù con l’organico man mano a pieno regime e alcuni effettivi impiegati nei ruoli naturali. Fiducia decisamente in rialzo dopo le ultime due uscite, ora però è caccia al bottino pieno, che manca da tre turni. La sfida di domani nasconde delle insidie, a causa di diverse ragioni: perché non bisogna badare soltanto alla posizione degli avversari, è la terza partita in pochi giorni e dunque andrà adeguatamente rimboccato il serbatoio delle energie. Tuttavia la squadra appare in crescita e le maggiori opzioni a disposizione sono fattori che possono portare a raccogliere con i laziali quanto seminato con Taranto e giallorossi. Toccata quota tredici nelle ‘x’, c’è la forte volontà di aggiungere una tacca alla casella delle vittorie, allo scopo di riacquisire un margine più ampio in zona playoff, visto l’affollamento nella parte mediana della classifica.

Il tecnico ligure dovrà rinunciare allo squalificato D’Andrea, così in attacco tornerà dal 1′ Malcore, con possibile avanzamento di Sainz-Maza fra i trequartisti. Si va verso i reimpieghi dall’inizio di Rizzo, Allegrini, Russo e Tascone, nell’ottica di una moderata turnazione e la concessione di un minutaggio equilibrato fra i vari elementi.

Stagione parecchio tribolata per il Monterosi, che occupa il fondo della graduatoria con 16 punti all’attivo e un bilancio complessivo di tre vittorie, sette pareggi e sedici sconfitte. Il rocambolesco ko di Caserta (sprecato un doppio vantaggio, rimonta subita, pareggio al 90′ e subito dopo incassata la rete del 4-3) è forse il manifesto dell’annata dei viterbesi, i quali sono giunti al terzo allenatore diverso. In origine Romondini, poi Taurino, di nuovo Romondini e ora in panchina siede Cristiano Scazzola, cui è affidato il compito di risalire la china e possibilmente evitare la piazza che significherebbe retrocessione diretta. Nel mercato di riparazione, salutati Costantino e Altobelli fra gli altri, gli innesti sono stati improntati all’esperienza: Forte fra i pali, Crivello in difesa, Scarsella e Gori a centrocampo, Eusepi e Golfo in attacco. I biancorossi hanno il minor numero di affermazioni generale, il peggior ruolino di marcia lontano da casa (5 punti totalizzati) e sono la peggior difesa del raggruppamento assieme al Brindisi (48 gol subiti). La disposizione tattica sarà probabilmente il 3-5-2, con il miglior marcatore Vano – sette centri – in prima linea: Monterosi comunque vivo nelle più recenti esibizioni, che ovviamente non regalerà nulla.

L’unico precedente a Cerignola risale allo scorso torneo di terza serie: il 23 dicembre 2022 successo 3-0 degli ofantini, con le firme di Langella, D’Andrea e Ligi. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Milone, della sezione di Taurianova.