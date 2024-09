Capiamo i punteggi delle mani di poker e le probabilità

Il poker è un gioco veramente completo sotto molti aspetti, combinando strategia, tattiche, conoscenza degli avversari e psicologia comportamentale. Come reagiranno i tuoi avversari se giochi una determinata mossa? E se andassi all-in, capiranno il tuo bluff? Un modo per riuscire a spostare l’attenzione è abbinare le tue giocate a determinati valori delle tue mani. Per esempio, se fai credere che tu stia puntando forte quando hai in mano almeno un full house, gli altri potrebbero pensare che il tuo bluff sia in realtà una mano molto fortunata. In questo articolo, mostriamo il valore di tutte le mani di poker e studiamo insieme le probabilità con cui queste possono comparire.

Il valore di tutte le mani di poker

Abbiamo raccolto i dati di esperti di giochi di poker online. Cominciando dalla combinazione di valore più basso, abbiamo la “carta alta”. In assenza di alcuna combinazione, si guarda la carta con il valore più alto nella tua mano. Quindi, una carta alta può essere un 10, un Jack, una Donna, un Re o, infine, un Asso. Bisogna fare attenzione a non bluffare troppo: se i tuoi avversari decidessero di “vedere”, potresti correre il rischio di affrontare una mano di poker con una scala, mentre tu dovrai calare una carta soltanto e perdere tutto il piatto. Dopo la carta alta, troviamo la “coppia”. Questa combinazione è semplice da capire, perché prevede due carte dello stesso valore. Pertanto, se le tue carte e quelle del banco compongono “A, A” (doppio asso), allora hai appena ottenuto una coppia d’assi. La “doppia coppia” segue la coppia e prevede, intuitivamente, due coppie di carte di uguale valore. Se per esempio riesci a formare “A, A, K, K”, ecco che avrai ottenuto una coppia di assi e una di Re, completando così una doppia coppia. Segue il “tris”, con tre carte di valore uguale. Qui il valore inizia a diventare alto, insieme alla minore probabilità di formare questa combinazione. Tuttavia, tieni a freno la convinzione di aver appena imparato le regole del poker: esistono delle combinazioni ancora più alte che devi conoscere. Troviamo, infatti, la “scala”, che per chiarezza espositiva potremmo chiamare “scala semplice”: prevede una combinazione di 5 carte di valore consecutivo (per esempio, A, 2, 3, 4 e 5). I semi e i colori possono essere misti nella scala semplice. La scala A, 2, 3, 4 e 5 è chiamata “scala minima”, mentre la combinazione di 10, J, Q, K e A è chiamata “scala reale”. Ricorda che se due giocatori hanno una scala, vince quello che possiede i valori più alti. Il “colore” è una combinazione di 5 carte non in sequenza, ma dello stesso seme. Fai attenzione: “colore” non si riferisce al rosso o al nero, ma al seme delle carte. Di conseguenza, ottenere 5 carte dello stesso seme vuol dire anche ottenere carte dello stesso colore. È per esempio una “scala colore” quella composta da “A, 5, 6, J, K” di quadri. Proseguiamo la scalata verso valori sempre più alti e probabilità sempre minori. Troviamo, infatti, il “full” o “full house”, composto da un tris e una coppia (A, A, A, 7, 7). In caso di presenza di più full house, si guarda il valore del tris, con quello più alto che vince. In caso di parità di valore sul tris, si guarda al valore della coppia. Arriviamo finalmente al nome stesso del gioco, anche se è solo la terzultima combinazione in termini di valore: il “poker”, che consiste nell’avere 4 carte del medesimo valore. Per esempio, in una partita di poker questa combinazione potrebbe essere “K, K, K, K”. Da qui proviene la celebre espressione “poker d’assi” per indicare una combinazione di altissimo valore. Ma ecco che arriviamo quasi alla vetta: la “scala colore”, che è composta da 5 carte in sequenza appartenenti allo stesso seme. Anche qui, vince il giocatore con i valori più alti in caso di parità. Finalmente, la cima: una scala reale, che è una scala colore che comprende i valori di “10, J, Q, K, A”. È la più rara e la più bella da vedersi.

Le probabilità di queste mani di poker

Vediamo ora le probabilità che queste mani compaiano:

carta alta: più del 50%, con una frequenza media di 1 ogni 2 partite;

coppia: circa il 42%, con una frequenza di 1 ogni 2,4 partite;

doppia coppia: circa il 4,75%, che compare 1 volta ogni 21 partite;

tris: 2,11%, compare 1 volta ogni 47 partite;

scala: 0,39%, 1 volta ogni 255 partite;

colore: 0,1965%, con una frequenza di 1 volta su 509;

full: 0,1441%, che appare 1 volta ogni 694;

poker: 0,024% di probabilità, con frequenza di 1 volta ogni 4.165 volte;

scala reale: 0,00139%, appare 1 volta ogni 72.193 mani.

Come puoi vedere, risulta alquanto improbabile riuscire a ottenere le combinazioni di valore più alto. Tuttavia, questo non significa che sia impossibile. Con un pizzico di fortuna, tante partite e perseveranza, è possibile vedere queste combinazioni. Per ulteriori informazioni e strumenti di Gioco Responsabile, si invita a prendere visione per conoscere in modo approfondito tutti gli aspetti connessi al poker online e in presenza, così da essere pronti qualora si incontrino determinati comportamenti, combinazioni o altro.

Conclusioni

Abbiamo analizzato tutte le mani di poker esistenti, insieme alle probabilità che esse compaiano realmente durante una vera partita di poker. Il poker è un gioco divertente e a tratti imprevedibile: non è pertanto detto che queste probabilità riflettano la reale possibilità di comparsa di tali combinazioni. In rari casi, una scala reale potrebbe comparire più volte consecutivamente, magari tra più giocatori. Questo renderebbe sicuramente le partite più emozionanti…Per il resto, continua a seguirci se vuoi rimanere aggiornato su notizie interessanti.