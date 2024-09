Catania-Audace Cerignola, nel turno infrasettimanale confronto che vale riscatto per entrambe

Primo turno infrasettimanale nel girone C di serie C e, nel quadro della sesta giornata, l’Audace Cerignola domani sera fa visita al Catania. I ragazzi di Giuseppe Raffaele, meno di 48 ore fa, sono stati sconfitti in casa 0-1 dal Potenza, conseguendo la prima sconfitta in campionato e perdendo la vetta in classifica. Una gara dove gli episodi sono girati a sfavore degli ofantini: la prestazione (specie nel primo tempo) non è mancata, ma il rigore fallito da Salvemini e l’errore in disimpegno di Di Dio – che ha favorito Caturano nell’azione del gol dei lucani – hanno fatto tutta la differenza del mondo. L’aver perso il comando non è un dramma, il Cerignola vuole proseguire il suo percorso fatto innanzitutto di prestazioni di spessore, al di là di quanto poi dica il risultato al triplice fischio. In seguito ad uno stop la miglior cosa potrebbe scendere subito in campo, tuttavia vista l’impegnativa trasferta dal punto di vista logistico c’è stato poco tempo per preparare il match, al cospetto di una delle favorite al salto di categoria. Ciò non vuole assolutamente costituire un alibi, perché la storia recente dei gialloblù insegna che ci si gioca la partita al massimo delle proprie possibilità e così sarà anche stavolta. Si riparte dalle cose migliori viste anche con i lucani, cui correggere indubbiamente le leggerezze mostrate in difesa e aumentando possibilmente la finalizzazione di una produzione offensiva comunque positiva in quanto a numeri.

É scontato che lo staff tecnico debba effettuare considerazioni e analisi sugli uomini da schierare, in ragione dei tre impegni ravvicinati. Se Ligi e Jallow dovranno ancora restare ai box, qualche speranza di impiego c’è per Martinelli, la cui autonomia dovrà essere valutata. Nell’ipotesi di un moderato turnover, Tentardini e Gagliano possono essere due opzioni possibili, mentre Faggioli e Parigini potrebbero accumulare eventualmente in corso d’opera un po’ più di minutaggio.

La passata stagione non è stata all’altezza delle aspettative del Catania: c’è stata la vittoria della coppa Italia, ma un campionato più che altalenante ha pregiudicato i sogni di gloria. Le ambizioni degli etnei non sono cambiate, cercando di fare tesoro degli errori commessi in precedenza: in panchina è arrivato un allenatore di primissimo ordine, ossia Domenico Toscano, reduce dal trionfo dell’anno scorso con il Cesena. Daniele Faggiano è stato nominato ds ed ha allestito una rosa decisamente competitiva, con una robusta rivisitazione degli effettivi. Fra i principali innesti, si possono citare: Ierardi e Di Gennaro in difesa; Verna, Luperini, De Rose, Di Tacchio e Guglielmotti in mediana; l’ex serie A Inglese, Montalto, Stoppa e D’Andrea (prelevato proprio dall’Audace) in avanti. Anche i siciliani sono in cerca di riscatto, avendo perso l’imbattibilità nel precedente turno a Giugliano: sono 8 i punti in classifica, con un bilancio di due vittorie e due pareggi. L’allenatore dei rossazzurri dovrebbe proporre un 3-4-2-1, qualche pedina varierà in ragione del turnover. Sei le reti realizzate (tutte con marcatori diversi) e quattro subite di cui tre però solo nel confronto con i campani.

Nell’unico precedente fra le due formazioni, il 15 marzo scorso (fu il debutto di Raffaele da allenatore dei cerignolani), il Catania si impose 2-1: rete del momentaneo pareggio di Malcore. Calcio d’inizio allo stadio “Massimino” alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Zanotti, della sezione di Rimini.