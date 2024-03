C’è la stracittadina con stati d’animo opposti: domani in campo Flv e Pallavolo Cerignola

La diciannovesima giornata del girone I della serie B2 di volley propone all’interno del suo programma il derby fra le nostre due formazioni: domani, con inizio alle 18 al pala “Tatarella”, di fronte Flv e Pallavolo Cerignola. Le due squadre arrivano all’importante appuntamento con stati d’animo opposti, in relazione all’ultimo periodo vissuto in termini di risultati. Le ragazze di Sgarbi, nel precedente turno, sono state battute seccamente al “Dileo” da Monopoli, rimediando la terza sconfitta consecutiva e il quinto ko nelle ultime sei uscite. Un periodo indubbiamente di appannamento per le fucsia, scivolate al sesto posto in classifica e con la prospettiva playoff adesso senz’altro più remota. In settimana poi, la società ha reso nota la rescissione consensuale con la laterale Emma Martinelli, dovuta a motivazioni strettamente personali dell’atleta. La Mandwinery si avvicina al match cercando di fare quadrato e ritrovare uno smalto al momento perduto: le motivazioni saranno alte proprio perché si tratta della stracittadina, si attendono risposte anche dal punto di vista della reazione per archiviare un segmento di torneo piuttosto opaco.

Morale diverso e in rialzo per la Flv, reduce da due vittorie consecutive e in particolare dalla importante e imperiosa rimonta operata in trasferta ai danni della Faam Matese domenica scorsa. Inizia a farsi sentire la mano di coach Castillo, con le giocatrici rossogialloblù a spendere ogni energia e grammo di grinta per rendere fattibile l’obiettivo della salvezza. I due punti conquistati in Campania sono stati vitali sotto quest’aspetto, permettendo di scavalcare Villaricca in decima piazza e mantenendo più o meno a tiro le formazioni che precedono. Chiesa e compagne non vogliono esaurire la spinta proveniente dagli ultimi esiti favorevoli, provando a sfruttare il fattore casalingo per riuscire a sfatare il tabù Pallavolo Cerignola: in tre confronti ufficiali infatti (i due della passata stagione e in quello d’andata), hanno sempre prevalso le ‘pantere’. Di certo non mancherà lo spettacolo sulle tribune del palazzetto di Corso Scuola Agraria, così come ci si augura un incontro combattuto e livellato sul parquet. Per riaffermare la superiorità cittadina o per procedere verso il traguardo stabilito, ad entrambe non mancano gli stimoli.