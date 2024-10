Celiachia e viaggi: consigli per vacanze serene in ogni momento dell’anno

Con l’arrivo dell’autunno, si apre il periodo dell’anno all’insegna dei colori caldi, del comfort tra le mura domestiche al caldo, ma anche della voglia di preparare i bagagli e saltare su un aereo, magari alla scoperta di qualche capitale europea. Queste piccole fughe, momenti all’insegna del relax tra un impegno di lavoro e l’altro, possono essere vissuti con ansia da parte di chi ha appena ricevuto la diagnosi di celiachia. A proposito di questa condizione autoimmune, è bene ricordare che, in Italia, sarebbero circa 400mila le persone celiache per le quali non è stata ancora formalizzata una diagnosi.

Ad oggi, rispetto al passato, la formulazione della diagnosi di celiachia non è più sinonimo di rinuncia al gusto. Se si ama viaggiare anche in autunno e in inverno, è utile avere sempre in casa una scorta di alimenti per celiaci da mettere in valigia. Tra snack, ideali per uno spuntino sano, e pasta, c’è solo l’imbarazzo della scelta (e, grazie a e-shop sicuri come quello di Farmacia CEF, anche la certezza di poter acquistare online comodamente quello che è stato dimenticato a casa). Altro consiglio semplice ma importante riguarda la pianificazione. Se, per esempio, si ha in programma di partire in aereo e di acquistare un biglietto di una tratta a lunga percorrenza, in fase di prenotazione è opportuno inserire l’opzione gluten free per quanto riguarda i pasti.

Cosa fare nel momento in cui si arriva a destinazione? Se il viaggio è all’estero – in Italia, la quotidianità dei celiaci a tavola, come dimostrato nel corso degli anni dagli studi degli esperti delle associazioni dedicate alla patologia, è decisamente più agevole rispetto a quella di molti altri Paesi – si può puntare sui piatti della cucina asiatica, diffusi in tutto il mondo e caratterizzati da ingredienti di base, riso in primis, privi di glutine. Stesso discorso per la cucina africana: in molti dei suoi piatti è possibile trovare il sorgo, un cereale antico e gluten free utilizzato per diverse preparazioni (viene spesso portato in tavola come il cous cous). Per i viaggi in Paesi esotici, è il caso di attrezzarsi preparando un prontuario scritto con le informazioni sulla propria condizione. Se possibile, è il caso di riportare questi contenuti anche sul proprio smartphone, così da riuscire a tradurli in tempo reale quando si interagisce con il personale dei ristoranti e degli alberghi.