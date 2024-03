Centri Impiego Foggia e provincia: in aumento le richieste di personale nel settore turistico

94 professionisti cercasi presso i Centri per l’Impiego di Foggia e provincia: 3 nel settore agricolo, 22 nel settore secondario (commercio e industria) e 67 in quello turistico e della ristorazione, 2 nel settore sanitario e amministrativo. Nel settore primario sono stati registrati tre annunci di lavoro: un addetto commerciale e un ragioniere per aziende agricole di Cerignola e un impiegato amministrativo per azienda agricola di Manfredonia. Nel settore commerciale si cercano: 6 terminalisti per aziende di Foggia e San Severo e un responsabile punto vendita per supermercato con sede a Vieste. In ambito industriale si cercano: due meccanici, dieci gruisti e due autisti di mezzi pesanti per azienda di Lucera con trasferte su Potenza. Sono richiesti: un addetto alle pulizie a Manfredonia e uno sviluppatore front-end e back-end a Cerignola. In aumento le offerte di lavoro nel settore turistico su tutta la provincia: richiesti a Vieste 5 tecnici audio/dj, 20 addetti al miniclub, 15 operatori turistici, 15 istruttori di fitness, 5 capo animatori, per attività turistiche di Manfredonia bagnino, cameriere, cuoco, barman, esperto social media e addetto al booking. Un annuncio è destinato agli iscritti al Collocamento mirato (art.1 L.68/99-disabili): un addetto alle vendite per attività commerciale di Lucera.

Tutti gli annunci di lavoro, destinati ad ambo i sessi, sono consultabili sul sito “Lavoro per te-Regione Puglia” e sul portale “Sintesi Foggia”, dove è possibile reperire tutte le informazioni necessarie per presentare la propria candidatura inviando il curriculum vitae. Per chi intende intraprendere esperienze di lavoro all’estero è disponibile il portale regionale EURES per la consultazione delle offerte in territorio europeo e un servizio di consulenza presso i CPI del territorio. Il report completo è disponibile al seguente link: http://tinyurl.com/3ubdf325. Per aggiornamenti su offerte di lavoro, bandi e programmi regionali è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia” raggiungibile al seguente link: https://tinyurl.com/mzw7yefw.

Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia ai contatti presenti al seguente link: http://tinyurl.com/5n6jnkv5.