Cerignola, 3^ edizione del “Percorso della Memoria”: domani l’inaugurazione delle Pietre Segnate

Giunge alla terza edizione la manifestazione “Il Percorso della Memoria”, organizzata dal Comune di Cerignola in ricordo delle vittime di mafie e degli eroi della storia. Domani, alle ore 12 in Piazza della Repubblica, saranno scoperte le nuove pietre d’inciampo, intitolate alla memoria di Filippo Palieri, vittima del nazifascismo, Luigi Barriello, eroe di guerra, Francesco Giorgino, vittima di mafia, Maria Incoronata Ramella e Incoronata Solazzo, vittime del caporalato. Prima dell’inaugurazione, alle ore 10, si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di città un momento di riflessione sulle storie di ogni protagonista. Un salto nel passato, quello che cercheranno di far rivivere i più stretti familiari: ad onorare il nome dei propri cari, Claudio e Giuliana Palieri, nipoti di Filippo Palieri; Gerardo Ramella ed Ermanno Cangio, rispettivamente padre e marito di Incoronata Ramella; Domenica Diano e Michela Giorgino, moglie e sorella di Francesco Giorgino. In rappresentanza delle istituzioni, Claudio Spadaro, dirigente del locale Commissariato di Polizia. Inoltre, il dialogo coinvolgerà anche i sindaci di Carapelle e Lazzaro, rispettivamente Umberto di Michele e Giovanni Verduci, la coreferente regionale di “Libera Puglia”, Federica Bianchi, e la referente della Cooperativa Altereco, Dora Giannatempo.

L’evento si svolgerà alla presenza del sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, dell’Assessora alla Cultura, Rossella Bruno, e del dirigente scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Pavoncelli”, Paolo Saggese. Una parte della comunità scolastica assisterà all’evento, accompagnata dalle professoresse Angela Leone e Grazia Melchionda, curatrici del progetto.