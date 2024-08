Cerignola, al Cercat lo “Spazio Aperto” prende forma

Si sono concluse le attività di Progettazione partecipata del layout e del modello di gestione e fruizione e quelle del primo Laboratorio Artistico Culturale del Progetto “Spazio Aperto -Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile” – promosso da ESCOOP quale capofila di una numerosa partnership di attori della Comunità Educante di Cerignola, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il percorso di progettazione ha attivato il protagonismo dei ragazzi e delle ragazze di Cerignola, accompagnati dagli esperti della APS Resurb e dal coordinatore dello Spazio Aperto, Giuseppe Dagostino: minori che si sono “appropriarti” della struttura del Cercat, cominciando a trasformarla a loro misura, dando indicazioni allo staff per i lavori di rifunzionalizzazione e per il modello di gestione.

Il Laboratorio Artistico Culturale di Street Art Graffiti e Murales, gestito dal partner Cooperativa Sociale Pietra di Scarto, che ha individuato in Filippo Toscani, in arte “RISE”, illustratore e street artist che da anni si dedica all’arte urbana e all’illustrazione realizzando tavole, grafiche e murales, ha accompagnato i ragazzi nella ideazione, progettazione e creazione del murale che impreziosisce l’entrata dello Spazio Aperto. Proseguono, inoltre, anche le attività del Laboratorio di Fotografia (fino a settembre), in attesa di lanciare i Laboratori Artistico Culturali 24/25. Lo Spazio Aperto, è una infrastruttura materiale ed immateriale del Comune di Cerignola nel Quartiere Torricelli, che sarà co-gestita dagli attori della Comunità Educante partner di progetto e dai giovani utenti, i quali diventeranno protagonisti attivi delle attività che vi verranno realizzate.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL Sud. www.conibambini.org.