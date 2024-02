Cerignola, al Fab Lab del Cercat tante iniziative per la settimana nazionale STEM

In occasione della settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche – STEM – che si terrà dal 4 all’11 febbraio, il Fab Lab di Cerignola presso il CERCAT gestito da ESCOOP ha organizzato degli Open Day e dei Workshop per promuovere la conoscenza di queste materie applicandole alle innovazioni offerte dalle tecnologie digitali e robotiche utili per favorire apprendimenti inclusivi. L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto “Rob.in-Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e promosso da ESCOOP cooperativa sociale per agganciare i minori a rischio di abbandono scolastico precoce o in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni Educativi Speciali, e le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie della Robotica educativa inclusiva per prenderli in carico e creare le condizioni per riportarli a scuola.

Il primo Open Day è in programma martedì 6 febbraio 2024, dalle ore 09.30 alle ore 13.00, dedicato alle classi delle scuole medie inferiori e alle prime classi delle scuole medie superiori. L’Open Day di giovedì 8 febbraio, dalle ore 09.30 alle ore 13.00, invece, è dedicato alle classi del triennio delle scuole medie superiori. In entrambe le mattinate esperti del mondo del lavoro di NapsLab terranno dei Workshop per Gruppi di studenti finalizzati a stimolare il loro interesse sia verso le attività che è possibile realizzare presso i Fab Lab che per nuove forme di imprenditorialità orientate al settore digitale. Inoltre, nei pomeriggi dal 5 al 9 febbraio, sempre il Fab Lab del CERCAT di Cerignola (via Urbe, angolo Via La Spezia) sarà animato da cinque workshop tematici durante i quali gli alunni, eventualmente accompagnati dalle famiglie, sperimenteranno l’utilizzo degli innovativi strumenti digitali idonei all’apprendimento delle discipline STEM insieme agli esperti e ai minori che già lo frequentano, i quali realizzeranno delle dimostrazioni pratiche. Tutte le iniziative sono del tutto gratuite.

Anche attraverso questo intervento, quindi, il Fab Lab Sociale del CERCAT «si candida a diventare nel medio periodo punto di riferimento per le attività extracurriculari delle scuole di Cerignola, al fine di creare le condizioni per il recupero dei ragazzi a rischio dispersione attraverso percorsi di presa in carico che permetteranno loro di essere ri-accompagnati all’inserimento scolastico» spiega Marco Sbarra, direttore di ESCOOP. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare la segreteria del CERCAT al numero 320.2931427 o alla mail robin.segreteria@gmail.com. Per info: www.facebook.com/cercatausili

La rete di “Rob.in” sostenuta da Con i Bambini è composta da ESCOOP-European Social Cooperative-Cooperativa Sociale Europea-sce (ente capofila del progetto); Comune di Cerignola, Associazione Europea Solidale ONLUS; Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa sociale; ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; I.C. “Dante-Galiani” di San Giovanni Rotondo; I.P.S. “Cabrini” di Taranto; I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola; Iress Soc. Coop; Naps Lab srls. Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL Sud. www.conibambini.org