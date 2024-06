Cerignola, anche l’associazione Noi incontrerà Antonio Decaro

«A poche ore dalle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno, nel pieno del tour da campagna elettorale, nella corsa fra Foggia e Bari, Antonio Decaro sarà a Cerignola. Per incontrare tutte e tutti le amiche e gli amici dell’Associazione NOI. L’appuntamento è fissato per venerdì prossimo, giorno 7, presso il foyer del Teatro Roma, Corso Aldo Moro n. 49 (Cerignola). Sarà una piacevole occasione di confronto e dialogo con uno dei politici più apprezzati e vicini alle istanze dei cittadini e del territorio. E che, siamo sicuri, se ne farà portatore sino al Parlamento Europeo. Come sempre ha fatto, anche, quale presidente dell’ANCI. Siete tutte e tutti invitati a partecipare, per un pomeriggio di sana e concreta politica». Così, in una breve nota stampa, il presidente dell’associazione politica Noi, avv. Benedetto Mandrone.