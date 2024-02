Cerignola, anziana rapinata in casa: sottratti oggetti preziosi e denaro

Paura per una donna di 80 anni a Cerignola. La notte scorsa alcuni uomini, con il volto coperto e armati, si sono introdotti in casa dell’anziana, che vive sola in zona Cimitero, e hanno portato via oggetti preziosi e denaro. Il bottino è ancora da quantificare. Sull’episodio indagano i carabinieri. Nel comune del Foggiano non si ferma l’escalation di furti e, dopo le rapine in negozi ed esercizi commerciali, si tratta del secondo furto in abitazione in pochi giorni nella città ofantina.