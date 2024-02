Cerignola, consegna degli attestati ai partecipanti dell’Orientation Lab di “Work Days”

Saranno consegnati giovedì 8 febbraio 2024 a Cerignola gli attestati di partecipazione degli Orientation Lab dedicati al mondo del lavoro e destinati a disoccupati e inoccupati. Curati da Euromediterranea srl nell’ambito delle attività di “𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐃𝐚𝐲𝐬”, il progetto promosso dal Comune di Cerignola e sostenuto attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, la misura strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027” attivato dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione. L’incontro intitolato “Work in progress” si svolgerà a partire dalle ore 17.00 presso la sala conferenze di Palazzo di Città. Il buffet è a cura dei partecipanti degli Orientation Lab “Settore culinario e ristorazione”. Tre i percorsi di formazione curati da Euromediterranea durante il progetto: “Informatica di base per accedere al mercato del lavoro”; “Conoscere i percorsi formativi e professionali: il settore sociale e dell’assistenza alla persona”; “Conoscere i percorsi formativi e professionali: il settore culinario e ristorazione”. Obiettivo dell’iniziativa: rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità.

All’incontro saranno presenti: Silvia Pellegrini, direttrice dipartimento Politiche del Lavoro; Maria Dibisceglia, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerignola; Antonio Cocco, amministratore unico Euromediterranea srl; Angelo Minardi, coordinatore Centro contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale di Cerignola; Leonardo Corcella, docente Orientation Lab. Il progetto “Work Days” è stato promosso dal Comune di Cerignola svolto in partenariato con Aka, Adtm, Euromediterranea, Centro Studi Teorema-Formamente, Efap-Puglia, Informa.