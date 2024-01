Cerignola, due rapine ravvicinate ieri sera a negozi di articoli per la casa

Due rapine a distanza di pochi minuti sono state commesse ieri sera a Cerignola ai danni di due rivendite di articoli per la casa. Nella prima, due persone con i volti coperti e una delle quali armata con una pistola si sono fatte consegnare l’incasso di circa 600 euro e sono fuggite a bordo di un’auto. Stessa dinamica per la seconda rapina avvenuta in una zona alla periferia del comune foggiano. In questo caso i rapinatori hanno asportato il registratore di cassa con l’incasso che non è ancora stato quantificato. Non è escluso che possa trattarsi della stessa banda. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine che stanno verificando anche la presenza di impianti di videosorveglianza.