Cerignola, gli Ultras 1984 hanno omaggiato le tre vittime dell’incidente di Potenza

Il tragico incidente stradale che domenica sera ha strappato la vita a tre giovani tifosi del Foggia ha lasciato sgomenti tutti, soprattutto perché ha coinvolto ragazzi nel fiore degli anni, appassionati di calcio e della squadra della propria città. I movimenti della tifoseria organizzata stanno manifestando solidarietà e vicinanza ai sostenitori rossoneri, non soltanto dal girone C di serie C, ma anche da altri raggruppamenti della terza serie o da tifoserie di altri campionati. Non ha fatto eccezione il gruppo Ultras 1984 dell’Audace Cerignola, che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato una foto mostrando uno striscione dedicato agli sfortunati ragazzi che recita: «Cresciuti a pane e pallone, a voi giovani ultras Cerignola rende onore». Oltre la rivalità, oltre ogni sano sfottò relativo alle squadre per cui si tifa, il grave fatto accaduto a Potenza ha generato cordoglio e rispetto fra chi condivideva con Gaetano, Michele e Samuele passione per il calcio e amore per i propri colori, fra i caratteri fondanti del mondo degli ultras.