Cerignola, il 4 settembre 1^ Festa di Comunità dello “Spazio Aperto”

È al termine di un’estate di attività che si colloca il primo raduno della nuova realtà che si rivolge interamente ai minori. Dopo i primi corsi attivati tra luglio e agosto – Street Art e Fotografia – è il momento aprirsi alla città: mercoledì 4 settembre, dalle 17 alle ore 23, si terrà la 1^ Festa di Comunità, in programma negli spazi del CERCAT di Cerignola. È qui, infatti, che trova casa il progetto Spazio Aperto – Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile – presentato dall’ente capofila da ESCOOP, in partnership con numerosi attori della Comunità Educante di Cerignola, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Ecco il programma dell’evento pubblico:

17.30-19.00 Saggio finale con protagonisti bambini e bambine, ragazzi e ragazze che hanno frequentato C’ENTRO ANCH’IO – Il centro estivo inclusivo di Cerignola – Estate 2024

19.00-21.00 Presentazione Spazio Aperto a cura dei partner di Progetto

21.00-23.00 Musica dal vivo con Food&Beverage.

Lo Spazio Aperto è una infrastruttura materiale ed immateriale del Comune di Cerignola, situata nel Quartiere Torricelli, co-gestita dagli attori della Comunità Educante partner di progetto e dai giovani utenti, protagonisti attivi delle attività che vi verranno realizzate. Per maggiori informazioni: Giuseppe Dagostino-Coordinatore SPAZIO APERTO

Mobile: 320 293 1427|E-mail: info.spazioapertocerignola@gmail.com

www.escoop.eu|www.facebook.com/cercatausili