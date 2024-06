Cerignola, il progetto “Dispari” per formare personale del Comune sulle politiche di genere

Si svolgerà giovedì 20 giugno 2024, alle ore 17.00, presso la sala consiliare del Comune di Cerignola la presentazione del progetto “Dispari”, sviluppato nell’ambito dell’avviso regionale GENEREinCOMUNE promosso da Anci Puglia – Associazione Nazionale Comuni Italiani – e finalizzato all’attuazione della parità di genere in comuni pilota della Puglia. L’iniziativa vede come capofila il Comune di Cerignola, ed è promosso dall’assessorato comunale alle Pari Opportunità in rete con il consorzio di cooperative sociali Oltre/la rete di imprese, Arcigay Foggia “Le Bigotte” APS, l’ARCI Provinciale di Foggia e Cittadinanzattiva. Alla presentazione prenderanno parte: Francesco Bonito, sindaco di Cerignola; Maria Dibisceglia, vice-sindaco e assessora al Welfare con delega al Personale; Domenico Dagnelli, assessore comunale alle Pari Opportunità; Alice Rizzi, presidente Arcigay Foggia “Le Bigotte” APS; Domenico Rizzi, presidente ARCI provinciale Foggia; Margherita Setteducati, referente di progetto per Cittadinanzattiva Cerignola. Modera: Addolorata Giannatempo, referente di progetto per il consorzio Oltre/la rete di imprese.

«Siamo convinti che sul tema delle politiche di genere non ci si possa improvvisare. Per questo abbiamo colto l’opportunità dell’avviso pubblico di Anci Puglia in collaborazione con la Regione Puglia che ci ha permesso di ricevere un finanziamento finalizzato ad interventi di formazione proprio sul tema delle politiche di genere – spiega l’assessore Dagnelli -. La formazione è il primo passo per attuare politiche che vadano a colmare il gender gap e bisogna partire proprio dalla macchina amministrativa. Le politiche di genere stanno gradualmente assumendo centralità nelle agende di governo e riteniamo che preparare il personale interno e gli addetti ai lavori possa prepararci per attuare interventi più mirati e qualificati, al fine di colmare non solo il gender gap all’interno della macchina amministrativa, ma di riflesso anche sulla città».

La formazione del personale, quindi, si svolgerà presso la sala conferenze del Comune di Cerignola, seguiranno 3 world caffè, dove saranno parte attiva i cittadini nella discussione delle tematiche per la parità e le pari opportunità, il progetto terminerà il 20 luglio con un evento conclusivo. «È solo un tassello di tutto il lavoro che c’è da fare per abbattere gli stereotipi di genere e promuovere una cultura di parità, ma siamo certi che questa sia la strada giusta – conclude l’assessore Dagnelli -. Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione, va a tutti coloro che stanno collaborando alla realizzazione di questo progetto».