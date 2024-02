Cerignola, incendio in un appartamento di via delle Rose: ferito il proprietario

Un’esplosione si è verificata nella notte a Cerignola (Fg) in un appartamento al primo piano di una palazzina in via delle Rose. A quanto si apprende l’uomo che era all’interno, il proprietario, di 50 anni, è rimasto ferito. Intervenuti i vigili del fuoco per domare un principio d’incendio. Sul posto anche le forze dell’ordine. Non sono ancora chiare le cause dell’accaduto, in atto gli accertamenti anche se si propende per l’evento accidentale: il ferito è stato trasportato all’ospedale “Tatarella” dal 118 avendo riportato alcune ferite al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.