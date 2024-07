Cerignola, le importanti novità su raccolta e smaltimento dei rifiuti con Teknoservice

Con l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Teknoservice srl, Cerignola è prossima a voltare pagina. Sono diverse e importanti le novità che riguarderanno il comune ofantino a partire dal prossimo 20 luglio, illustrate in una conferenza stampa indetta dall’Amministrazione Comunale e rivolta alla cittadinanza, svoltasi nel pomeriggio di giovedì 11 luglio presso Palazzo di Città. «Ritengo che in questi primi 30 mesi la nostra Amministrazione, considerando i diversi problemi che ha ereditato, abbia fatto tantissimo – afferma il primo cittadino, Francesco Bonito -. L’unico profilo rispetto al quale, come sindaco, mi sento inadempiente rispetto alle aspettative della mia città è quello della raccolta dei rifiuti. Cerignola era sporca, è ancora sporca e ha un servizio di raccolta insufficiente, ma riteniamo di essere prossimi a porre fine a tutto questo con l’assegnazione del servizio a Teknoservice. Si tratta della società più importante in Italia a svolgere il servizio di raccolta di rifiuti nelle municipalità, vantando un’esperienza di primissimo livello di qualità».

Nel capitolato d’appalto stipulato con la entrante società vi è una serie di novità. Una delle più importanti riguarda gli scarichi abusivi: «Abbiamo previsto che Teknoservice impieghi 4000 ore l’anno esclusivamente per la raccolta di questi rifiuti – sottolinea il sindaco -. Entro 24 ore dalla segnalazione dello scarico abusivo, Teknoservice è chiamata ad intervenire con il suo personale». Un modello mutuato dal Comune di Ravenna, che ha un’estensione territoriale molto simile a quella di Cerignola, i cui tecnici sono stati consultati. «Un’altra novità prevista dal capitolato è la raccolta settimanale porta a porta e in più, nelle borgate e laddove è necessario, Teknoservice fornirà delle compostiere per la raccolta dell’organico da trasformare in concime. In città – prosegue Bonito – avremo l’implementazione delle isole ecologiche, con un utilizzo molto diverso da quello che abbiamo conosciuto sin qui. Resteranno aperte fino alle ore 19, con la presenza di personale addetto che aiuterà i fruitori nello smaltimento corretto del rifiuto». Avrà luogo inoltre una raccolta particolare per le utenze dei disabili e ci sarà un aumento significativo degli automezzi per la pulizia delle strade cittadine.

«Teknoservice fornirà alla municipalità un numero cospicuo di fototrappole. Il servizio di raccolta, invece, partirà alle 5 del mattino», annuncia il primo cittadino. Tutti questi cambiamenti con cui la città dovrà prendere confidenza saranno diffusi con una massiccia e capillare campagna di informazione, che toccherà scuole, parrocchie e le altre agenzie educative della comunità. «L’incontro con i responsabili di Teknoservice mi ha destato un’impressione molto, molto positiva. Hanno immediatamente compreso e assimilato la realtà cerignolana, hanno già studiato come realizzare la raccolta con una suddivisione quasi particellare del territorio comunale. Ogni zona avrà un operatore responsabile ad occuparsene», spiega ancora il sindaco che, riguardo alla questione occupazionale, precisa che «i dipendenti a tempo indeterminato di Tekra, assunti fino a 6 mesi anteriori, hanno diritto al mantenimento del posto che sarà loro garantito». Tekra è un capitolo che Cerignola si sta apprestando a chiudere, in merito al quale Bonito afferma: «Sono comunque grato a questa società con cui siamo partiti da una raccolta differenziata pari a zero, mentre oggi possiamo dire che Cerignola ha una raccolta differenziata che è al 70%. Questo è un riconoscimento che va anche alla civiltà mostrata dalla nostra cittadinanza».

Su questo e altri temi interviene l’assessore all’ambiente, Michele Lasalvia: «C’è ancora un 30% di popolazione che non riesce a capire che il rifiuto non può essere abbandonato, anche perché ci costa dei soldi in più. Sulla pulizia di strade e marciapiedi Tekra non ha inciso come volevamo. Da un anno circa, giornalmente, inviamo lettere di segnalazione per questi disservizi, perché non vediamo gli operatori necessari a pulire le strade così come non vediamo spazzatrici. Fra le novità aggiungo che entrerà in funzione un nuovo numero verde, aperto dalle ore 8 alle 18, e chi lo contatta riceverà un servizio molto più celere».

