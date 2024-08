Cerignola, parere favorevole per il “Monterisi” della Commissione provinciale di Vigilanza

Si è tenuta nella mattinata di ieri, a Cerignola, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.), presso la sala riunioni dello stadio comunale “D. Monterisi”. Presenti all’incontro il sindaco Francesco Bonito e l’assessora allo Sport Teresa Cicolella, insieme al Viceprefetto Vicario, la dottoressa Rachele Grandolfo, e i rappresentanti delle istituzioni chiamate ad esprimere un parere sui lavori di miglioramento effettuati sulla struttura sportiva, con un investimento complessivo di 650.000 euro. La commissione ha espresso parere favorevole sul nuovo manto erboso, che ha recentemente ottenuto la certificazione Fifa quality Pro, ma anche sui lavori di interramento e di ampliamento delle panchine, l’installazione di canali di raccolta delle acque piovane e sulla realizzazione di una nuova rete anti petardo, secondo le indicazioni della Prefettura e della Questura.

“Siamo soddisfatti e pronti per domani. Il parere della Commissione ha rappresentato l’ultimo, fondamentale passo di questo percorso, veloce ed efficiente grazie innanzitutto alla meticolosità ed attenzione degli uffici dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Lasalvia, che spesso, anzi quotidianamente ha seguito in prima persona l’avanzamento dei lavori. Devo ringraziare anche il RUP del progetto, l’ing. Michele Totaro, il dirigente e tutto lo staff del nostro ufficio tecnico che non hanno mai fatto mancare il loro apporto, curando una delicata fase amministrativa. Ora tocca inaugurare il nostro nuovo manto erboso con una prestazione da ricordare!”, commenta l’assessora allo Sport Teresa Cicolella.

“L’impegno della nostra amministrazione per migliorare periodicamente le condizioni del cuore del calcio cerignolano, lo stadio “Monterisi”, è certificato dai numeri, dalla nostra volontà di investire e venire incontro agli alti standard che le serie professionistiche e gli organismi nazionali ed internazionali richiedono. Lo facciamo sempre con attenzione, competenza e programmazione. Colgo l’occasione per fare l’in bocca al lupo alla nostra Audace per la partita di domani”, le parole del sindaco Bonito.