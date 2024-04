Cerignola, parte al Cercat il progetto “Spazio Aperto”

“La Comunità Educante di Cerignola verso il Patto Educativo Territoriale”. È il titolo dell’evento di lancio di “Spazio Aperto-Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile”, in programma nel pomeriggio di martedì 23 aprile alle ore 17 negli spazi del CERCAT di Cerignola, in Via Urbe (Angolo Via La Spezia). Promosso da ESCOOP, in qualità di ente capofila, il progetto riunisce una numerosa partnership di attori della Comunità Educante di Cerignola ed è stato selezionato da Con i Bambini (Fondazione Con il Sud) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Sarà la Vice Sindaco e Assessore al Welfare del Comune di Cerignola, Maria Dibisceglia, insieme con i referenti dei singoli partner, a presentare le finalità del Centro polivalente, inteso quale infrastruttura materiale e immateriale del Comune collocata nel difficile contesto del quartiere Torricelli. Le attività in partenza, pertanto, saranno co-gestite dagli attori della Comunità Educante insieme con i minori utenti, i quali diventeranno i protagonisti attivi della propria crescita educativa, in grado di generare processi di cambiamento sociale, opportunità e momenti di coesione e inclusione. All’evento di lancio, rivolto agli organi di stampa e al pubblico interessato, prenderanno parte i referenti di: ESCOOP-European Social Cooperative-Cooperativa Sociale Europea-sce; Comune di Cerignola; L’Istituto Comprensivo Don Bosco-Battisti; aps OltreBabele; aps RESURB; Associazione Liberarti; la libreria L’Albero dei Fichi di Marianna Longo; CINEMA RIUNITI; Associazione Verderamina; Cooperativa Sociale Alice; Cooperativa Sociale Pietra di Scarto.