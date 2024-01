Cerignola, presentato alla città il cortometraggio sulla Chiesa Madre di Nicola Pergola

Ha avuto luogo nella serata di domenica 28 gennaio la presentazione alla comunità cittadina dell’ultima fatica del noto biblioteconomista locale Nicola Pergola, il cortometraggio dal titolo “La Chiesa Madre di Cerignola”. L’incontro, moderato da Gioacchino Matrella de lanotiziaweb.it, è avvenuto proprio nella Chiesa del Borgo Antico della città, con gli onori di casa del parroco don Giuseppe Gaeta. «Il cortometraggio è un mezzo di diffusione più agile e commestibile con cui proviamo a raccontare la storia di questo millenario monumento – è quanto detto da Pergola, introducendo il nutrito uditorio alla visione -. A cominciare dai piccoli misteri di questa Chiesa come la sua rotazione di 180 gradi, quello della settima cupola, quello dell’aquilotto, e ciò che porta scolpito sul dorso, sulla cupola maggiore o la lapide che troviamo appena entrati, a sinistra, che parla di questo Goffridus, colui che la Chiesa l’ha fatta ricostruire con i suoi beni e che ci fa pensare che sia molto più antica di quanto si immagini».

Per questo suo lavoro, Pergola si avvalso anche degli studi del prof. Roberto Cipriani, della prof.ssa Raffaella Guercia, di don Nunzio Galantino, del prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia, ma soprattutto dell’operato dell’indimenticato don Tommaso Dente. Lo storico parroco della Terra Vecchia, oltre alla sua impegnativa attività pastorale, si spese in una trentennale ed appassionata battaglia per il riconoscimento del valore del monumento e per l’ottenimento di finanziamenti ai primi irrevocabili lavori di restauro. È alla sua memoria che l’opera di Pergola è dedicata. La realizzazione del cortometraggio è stata resa possibile grazie anche al sostegno delle associazioni locali che si schierano in prima linea per la salvaguardia, riscoperta e rivalorizzazione dei nostri beni storici e culturali. Si tratta del Club per l’UNESCO di Cerignola, con la presidente Rosaria Digregorio, del Lions Club Torre Alemanna, presieduto da Daniela Panunzio, della Pro Loco di Cerignola, guidata dalla presidente Maria Vasciaveo, e del Rotary Club di Cerignola, rappresentato nell’incontro dall’arch. Francesco Clori.

Fondamentale è stato il patrocinio e il cofinanziamento dell’Amministrazione Comunale: «Questo cortometraggio è un’opera dall’importante valore didattico e didascalico, che attraverso la scuola va fatta conoscere ai più giovani – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura, Rossella Bruno -. Invito inoltre le associazioni, che ringrazio calorosamente per la collaborazione e l’impegno profuso nella promozione territoriale, a continuare a portare i nostri ragazzi a visitare e frequentare il nostro Borgo Antico». «Vedere raccontata così questa nostra ricchezza, sottolineandone la storia che l’ha caratterizzata, mi ha emozionato. La mia esperienza di sindaco mi sta facendo scoprire Cerignola, più di quanto pensassi di conoscerla», è quanto affermato dal primo cittadino, Francesco Bonito. Non poteva mancare, in conclusione, il saluto e il punto di vista del vescovo della locale Diocesi, S.E. Mons. Fabio Ciollaro: «È un’opera che, grazie alla sua attenzione ai dettagli, ci dà la possibilità di osservare con uno sguardo diverso, nuovo, cose che possiamo aver visto tante volte ma con poca attenzione. La Chiesa Madre di Cerignola rappresenta un atto di fede scritto nelle pietre, esprime la fede genuina, primigenia di questo popolo sin dai secoli antichi. E rappresenta tutt’oggi un ancoraggio, per chi crede e per chi è alla ricerca della fede».

