Cerignola: rinnova Sainz-Maza, ai dettagli per l’arrivo di Vono

Prima operazione relativa ai contratti in scadenza andata a buon fine: l’Audace Cerignola ha rinnovato infatti il proprio rapporto con Miguel Angel Sainz-Maza per un altro biennio (fino a giugno 2026). Il centrocampista spagnolo, approdato sul Tavoliere nell’estate 2022, resterà dunque uno dei cardini anche con mister Raffaele in panchina, che ne apprezza le doti tecniche e le capacità di inserimento e rifinitura come interno mancino in mediana. Nella stagione da poco archiviata, il classe 1993 ha totalizzato 24 presenze complessive – fra campionato, playoff, coppa Italia di C -, un gol (nel derby di ritorno a Foggia) e due assist, mentre nel 2022/23 il computo complessivo conta 37 gettoni, cinque reti e tre assist. Al contempo si stanno esaminando le situazioni di altri calciatori con durata residua a fine mese, occhi puntati sulle possibili conferme di Krapikas fra i pali e Vuthaj in attacco.

Il club ofantino inoltre ha già messo nel mirino e sostanzialmente concluso il primo movimento in entrata, secondo un classico dell’agire del ds Elio Di Toro, abile a pescare con particolare profitto dalla serie inferiori. Si è ai dettagli per l’esterno offensivo Riccardo Vono: fino a maggio ha indossato in serie D la maglia del Chieri, mettendo a segno 24 apparizioni e 9 centri nel girone A. Il calciatore piemontese (24 anni da compiere ad ottobre) ha indossato anche le casacche di Sondrio, Gozzano e Giana Erminio, in quest’ultima società ha già assaporato la terza serie avendo come compagno di squadra Michele D’Ausilio, un elemento che a Cerignola non ha affatto sfigurato. Si tratta di una pedina dotata di gran talento, con capacità di insinuarsi nelle difese avversarie e notevole visione di gioco: inoltre, nelle ultime due annate, il rendimento in fase avanzata è stato di livello, potendo contare anche su una versatilità di impiego in varie posizioni. Per Vono pronto un biennale e la possibilità di rigiocarsi da protagonista le proprie chances fra i professionisti.

Alla voce uscite, Galo Capomaggio resta al momento il più gettonato: il neo ds del Catania, Daniele Faggiano, lo ha individuato quale rinforzo per gli etnei, ma allo stato attuale c’è distanza fra richiesta ed offerta. I rossazzurri hanno proposto 300mila euro, per l’Audace invece il mediano ha una valutazione che si aggira intorno al mezzo milione: un accordo si potrebbe trovare a metà strada, pur se il sodalizio gialloblù non disdegnerebbe di cederlo nella categoria superiore. Tre compagini invece hanno messo gli occhi su Giuseppe Coccia, ossia Arzignano, Trapani e Altamura: il contratto per il laterale scade fra dodici mesi ed è un pupillo di Raffaele, che difficilmente se ne vorrà privare data l’esperienza condivisa anche a Potenza. Il 30enne d’altronde ha fissato la priorità per le ‘cicogne’, così non è fuori luogo pensare ad una probabile estensione del legame, sopendo gli interessi altrui.