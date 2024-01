Cerignola, rinviato al 21 aprile lo spettacolo teatrale “Il malloppo” previsto il 17 gennaio

E’ rinviato a domenica 21 aprile lo spettacolo teatrale “Il Malloppo”, previsto inizialmente nel cartellone del teatro Mercadante di Cerignola per il 17 gennaio 2024. Il rinvio è stato deciso per seri e motivati problemi di salute di uno degli attori protagonisti, ai quali va l’augurio di una pronta guarigione da parte del direttore artistico del teatro Mercadante, Savino Zaba e dell’amministrazione comunale di Cerignola. Per tutti gli abbonati e gli spettatori che hanno acquistato il biglietto ci sarà solo da segnare in calendario una nuova data (quella del 21 aprile) per applaudire Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro, protagonisti di questa commedia che riscuote successi di pubblico e di critica sin dagli anni Sessanta, quando fu scritto da Joe Orton. La stagione del Teatro Mercadante, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, proseguirà l’8 febbraio con “Il vedovo allegro” scritto, diretto e interpretato da Carlo Buccirosso con Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella de Felice e Davide Marotta.