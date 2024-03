Cerignola, riprenderanno mercoledì i lavori per marciapiedi e pista ciclabile in corso Gramsci

Riprenderanno mercoledì i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile e per il rifacimento dei marciapiedi in Corso Gramsci. L’assessore Michele Lasalvia ha compreso e condiviso la preoccupazione dei residenti, per questo ha chiesto immediatamente chiarimenti all’azienda titolare dei lavori: “E’ stata un’interlocuzione fitta e che, finalmente, porta ad un risultato concreto: l’azienda ha assicurato che le operazioni di rifacimento dei marciapiedi riprenderanno mercoledì, 13 marzo. Ovviamente, da parte nostra ci sarà un controllo rigoroso del rispetto dei tempi e delle assicurazioni che sono state fatte. Mi auguro si possano risolvere quanto prima i problemi vissuti da commercianti e residenti della zona”.