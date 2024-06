Cerignola, sarà Noemi l’artista che si esibirà per la festa patronale il 9 settembre

Sarà una Festa Patronale molto diversa dalle precedenti, quella che animerà Cerignola in questo 2024. Ad illustrarla è stata la Deputazione Feste Patronali del comune ofantino, in una conferenza stampa che ha avuto luogo presso la sede di Corso Garibaldi nella serata di sabato 29 giugno. «Abbiamo stilato un programma molto vasto, intenso, a sfondo culturale e religioso, ma anche volto al divertimento», spiega ai presenti Francesco De Cosmo, neopresidente della Deputazione. «A differenza degli altri anni – prosegue – in cui era concentrato nei giorni 7, 8 e 9 settembre, quest’anno si estende per quasi una settimana, partendo da domenica 30 agosto. Cercheremo di accontentare tutti i palati». «Non si tratta di una Festa unicamente religiosa – evidenzia Mons. Vincenzo D’Ercole, vicario della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano -, ma chiama in causa tutte le etnie e tutte le appartenenze sociali, culturali e umane presenti all’interno di una città che ha il desiderio di alzarsi in piedi, nel senso più buono del termine. Cerignola finisce spesso sulle pagine di cronaca nera, in situazioni che finiscono per offuscarla. E noi pensiamo che questa città invece meriti molto di più. Attraverso questa Festa desideriamo che i nostri ragazzi restino a Cerignola, anziché spostarsi».

La Deputazione Feste Patronali di Cerignola è una macchina la cui efficienza è garantita da un ottimo lavoro di squadra, come nell’incontro si tiene a sottolineare. Il riferimento è ai suoi appartenenti Gino Giurato, Rosario Marino, Giovanni Montingelli, Piero Palumbo e Giovanni Rosati. «Sotto l’egida di Monsignor D’Ercole – illustra il vicepresidente, avvocato Rosario Marino – la Deputazione è da mesi al lavoro per adempiere al suo compito di organizzare la Festa Patronale. È un evento impegnativo che però ci vede tutti quanti uniti per fare nel migliore dei modi quello che ci siamo prefissati di fare. Siamo deputati e come tali rappresentiamo i cerignolani, e sento di ringraziare tutti quelli che ci sosterranno nell’organizzazione dell’evento più sentito dalla nostra cittadinanza». Non mancano, da parte della Deputazione, i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale, «la quale, come sempre, ci sostiene con il suo contributo e che soprattutto ci sarà vicina in quelle situazioni in cui ne avremo bisogno», ha evidenziato De Cosmo.

Di seguito, il programma completo:

Domenica 30 agosto 2024

Ore 9.30: Prima gara podistica “Maria SS. di Ripalta” in collaborazione con la “Podistica Santo Stefano” di Cerignola (Foggia).

Mercoledì 4 settembre 2024

Ore 21.00: in cattedrale “Novena Giovani” e, in collaborazione con la “Pastorale Giovani Diocesana”, incontro con i Gen Rosso e il movimento dei Focolarini.

Giovedì 5 settembre 2024

Ore 21.00: Concerto live in Piazza Duomo dei Gen Rosso.

Venerdì 6 settembre 2024

Ore 18.00: “Una promessa per Hyso. Racconti e testimonianze a 25 anni dalla morte di Hyso Telharaj, vittima innocente di caporalato”: conferenza organizzata dalla Caritas Diocesana presso il Salone “Giovanni Paolo II”, Episcopio di Cerignola.

Ore 23.00: Intronizzazione dell’Icona di Maria SS. di Ripalta.

Sabato 7 settembre 2024

Ore 10.30: Incontro culturale sulla devozione alla Vergine SS. di Ripalta, a Palazzo Coccia. Intervengono: S.E. Mons. Fabio Ciollaro, Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano; Dott. Francesco De Cosmo, presidente “Deputazione Feste Patronali”; Dott.ssa Rossella Digirolamo, neo laureata presso l’Istituto di Scienze Religiose di Milano con tesi sul tema: “L’icona di M. SS. di Ripalta. Storia, devozione, iconografia”; Prof.ssa Emanuela Fogliadini, docente Istituto Scienze Religiose di Milano, esperta di arte bizantina. Testimonianza di fede di Mario Trematore, vigile del fuoco che salvò la Sindone dall’incendio del 1997. Inaugurazione della mostra sulle immagini Mariane dedicate alla Madonna di Ripalta, a cura di Francesco Radi. Mostra d’arte contemporanea.

Ore 20.00: Solenni Vespri della vigilia, presieduti dal nostro vescovo Fabio Ciollaro.

Ore 22.00: Spettacolo musicale con e per i giovani con l’esibizione in Piazza Duomo di Dj Fargetta. In Piazza Duomo a cura dell’UCM (cuochi dell’Ucraina) serata food con degustazione di pietanze tipiche pugliesi.

Domenica 8 settembre 2024

Ore 9.00: Arrivo sul sagrato del Duomo del “Carro Trionfale”.

Ore 10.30: Pontificale presieduto dal vescovo Fabio Ciollaro per la solennità di Maria SS. di Ripalta, patrona della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.

Ore 12.30: “Farsi prossimo”, pranzo comunitario nel salone della Mensa Caritas-Piano San Rocco con i bisognosi della città, in collaborazione con la Caritas Diocesana e preparati dall’UCM (cuochi dell’Ucraina).

Ore 19.00: Santa Messa e a seguire solenne processione cittadina dell’Icona di Maria SS. di Ripalta e San Pietro.

Ore 24.00: zona Fornaci, nei pressi della LIDL, spettacolo di fuochi pirotecnici.

Lunedì 9 settembre 2024

Ore 19.00: Santa Messa presieduta da Mons. Vescovo in suffragio di tutti i cerignolani defunti.

Ore 22.00: in Piazza Duomo concerto di musica leggera con l’esibizione di Noemi.