Cerignola, sassate contro gli autobus di linea Ferrovie del Gargano

Ancora lanci di sassi contro autobus di linea sulle strade della provincia di Foggia. Questa volta è accaduto a Cerignola secondo quanto denunciato dalla segreteria provinciale della Faisa Cisal di Foggia al prefetto e agli organi di polizia. Secondo quanto denuncia Vincenzo Delli Carri, segretario provinciale del sindacato, il 4 e il 13 gennaio scorso gli autobus delle Ferrovie del Gargano con partenza da Foggia direzione Barletta (nella Bat) transitando per Cerignola tra le 18 e le 19, in via Napoli, nei pressi dello stadio comunale sono stati oggetto del lancio di alcuni sassi da parte di ignoti che hanno provocato dei danni ai mezzi. Fortunatamente, scrive ancora Delli Carri, i sassi non hanno ferito i conducenti dei mezzi (in un caso una donna) e i passeggeri a bordo. La situazione preoccupa il sindacato che chiede «un intervento immediato degli organi competenti affinché vengano presi provvedimenti per evitare questi episodi, al fine di tutelare l’incolumità e la sicurezza del personale dipendente e dei passeggeri tutti». «Bisogna fare qualcosa prima che accada l’irreparabile» tuona Delli Carri, che si dichiara «disponibile a confrontarsi con le Ferrovie del Gargano, istituzioni e forze dell’ordine per individuare soluzioni per la grave problematica».