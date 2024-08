Cerignola si trasforma in una discoteca sotto le stelle con il “Papeete Beach Tour”

Manca poco all’evento più atteso dell’estate: il 29 agosto 2024, Piazza della Repubblica a Cerignola si trasformerà in una discoteca a cielo aperto per ospitare il celebre “Papeete Beach Tour”, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e del divertimento. L’evento, organizzato da Angelo Erinnio Eventi, promette di far vivere una serata indimenticabile, ricca di energia e sorprese. Il programma è pensato per soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo, con una selezione musicale che spazierà dagli anni ’80 ai 2000. Protagonista della serata sarà Grimilde, la voce inconfondibile di Radio Ritmo 80, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra i successi che hanno fatto la storia. La serata sarà arricchita dall’esibizione del giovanissimo talento J-SAX (Giuseppe Erinnio), che con il suo sassofono saprà emozionare e sorprendere i presenti. Non mancherà l’esplosiva energia del Papeete Beach Tour, che con i suoi effetti scenici, gadgets e animazione trasformerà Piazza della Repubblica in un’esperienza unica, un vero e proprio tempio del divertimento sotto le stelle. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Non perdete l’occasione di vivere una notte magica all’insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento. Cerignola è pronta a ballare!

Dettagli Evento: