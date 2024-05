Cerignola sul gradino più alto del podio a “Gargano in Tennis”

Dal 10 al 12 maggio si è svolta sul Gargano, precisamente a Pugnochiuso-Vieste, la prima edizione di “Gargano in Tennis”, indetta dal Comitato Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti) di Foggia e Manfredonia. Una manifestazione di sport, aggregazione sociale, promozione del territorio che ha aderito alla campagna di comunicazione promossa dalla Regione Puglia (Assessorato allo Sport per Tutti) “Allenati contro la violenza”, con l’obiettivo di diffondere l’attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, attraverso l’attività sportiva e la collaborazione con i CAV-centri antiviolenza. All’interno della manifestazione ci sono stati momenti di inclusione sociale dedicati ragazzi DVA a cui sono stati proposti corsi di H-Tennis con Maestri dedicati. Inoltre, occasioni di promozione dello sport e ai corretti stili di vita, attraverso proposte di Ginnastica dolce e camminate all’aperto tra le meravigliose pinete garganiche. Lo sport diventa così un mezzo privilegiato per l’inclusione, la sensibilizzazione sociale e la voglia di volersi bene.

Cinque i tabelloni di gioco programmati, con 80 atleti a sfidarsi su otto campi da tennis: anche Cerignola era rappresentata, nello specifico dalla squadra “Cerignola A” composta da: Giampiero Battarino, Matteo Claudione, Alfonso Mennuni, Domenico Zingarelli. Il quartetto ofantino ha vinto nella categoria Silver, piegando la concorrenza e conquistandosi così il pass per la fase finale della Coppitalia, che si svolgerà ad Albarella (Ro) dal 6 al 9 giugno prossimi. Le gare in programma saranno Coppitalia Silver e Gold, per gli ambiti maschile, femminile e misto. Il poker di tennisti amatoriali cerignolani cercherà ora di farsi valere anche nella rassegna veneta e chissà, potrebbe portare a casa un altro successo.