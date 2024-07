Cerignola, tre “World Cafè” per riflettere e parlare di politiche di genere

Si svolgerà venerdì 5 luglio 2024 alle ore 18.00, a Cerignola presso Karma Cafè (Via Cesare Battisti) il primo World Cafè sul tema “Gli stereotipi di genere, profezie che si avverano. La donna nella società, nel lavoro, in famiglia. Condizionamenti e gender gap”. Si tratta del primo di tre appuntamenti nati all’interno del progetto “Dispari”, sviluppato nell’ambito dell’avviso regionale GENEREinCOMUNE promosso da Anci Puglia – Associazione Nazionale Comuni Italiani – e finalizzato all’attuazione della parità di genere in comuni pilota della Puglia. L’iniziativa vede come capofila il Comune di Cerignola ed è promossa dall’assessorato comunale alle Pari Opportunità in rete con il consorzio di cooperative sociali Oltre/la rete di imprese, Arcigay Foggia “Le Bigotte” APS, l’ARCI Provinciale di Foggia e Cittadinanzattiva.

A condurre le attività dei world cafè saranno Cittadinanzattiva Puglia e ARCI Foggia. «Vivremo una bella opportunità di confronto con la cittadinanza sui temi delle disuguaglianze e degli stereotipi di genere, ma anche su violenza di genere e comunità LGBTQ+ – spiega Margherita Setteducati, referente per Cittadinanzattiva Puglia -. Lo faremo in un ambiente confortevole e rilassante per cercare insieme nuove consapevolezze e buone pratiche rivolte a colmare il gender gap». A seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale n.7/2007 per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia, Cerignola si è impegnata per rendere il territorio realmente personal/family friendly, promuovendo lo sviluppo effettivo delle condizioni per il pieno utilizzo delle potenzialità insite in ogni strumento per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per la creazione di un vero e proprio sistema inclusivo e attento alle questioni di genere.

Il progetto, quindi, vede la realizzazione di un percorso formativo rivolto ai dipendenti del Comune di Cerignola sull’identità di genere, al fine di rilevare gli indicatori di impatto di genere e redigere un bilancio utile a migliorare, promuovere politiche paritarie e inclusive. A tale percorso fa seguito un’azione rivolta alla città attraverso la realizzazione di tre World Cafè per stimolare attenzione verso il tema in maniera informale attraverso la condivisione di un aperitivo, per rilevare idee, proposte e promuovere una comunità che rispetti il principio di parità genere. I prossimi appuntamenti saranno: venerdì 12 luglio, alle ore 18:00, presso Caffè Roosevelt (Viale Roosevelt 24) si parlerà di “Violenza sulle donne, a casa con il nemico. I segnali della violenza nel quotidiano: intimidazioni, denigrazioni, isolamento, violenza fisica ed economica, femminicidio”; giovedì 18 luglio, alle ore 18.00, presso Bramo (Via Don Minzoni 120) ci si confronterà sul tema “Comunità LGBTQ+ Demoliamo stereotipi, costruiamo comunità”. Il diverso genere, pregiudizi e discriminazioni. Difficoltà nel quotidiano, bullismo e violenza, ritardi legislativi”.